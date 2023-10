Smartphone, c’è un codice segreto per allungare la vita della batteria I Il trucco lo sanno solo gli esperti

Se vi dicessimo che esiste un codice segreto che vi permetterà di allungare la durata della vostra batteria, ci credereste?

Se siete tra gli utenti che mostrano scetticismo, siamo sicuri che vi ricrederete dopo aver letto quanto abbiamo da dirvi. Sì, perché, il codice che vi sveleremo funziona per davvero e vi permetterà di avere una batteria di lunga durata senza alcuno sforzo e, soprattutto, in maniera molto, ma molto facile ed anche veloce.

Diciamoci la verità, avere una batteria scarica molto spesso è qualcosa di alquanto noioso. E lo è soprattutto nel momento in cui ci si ritrova con lo smartphone scarico nel ben mezzo della giornata, lavorativa o di svago che essa sia. Purtroppo, però, c’é da dire che si commettono degli errori che possono risultare fatali.

I colpevoli maggiori che portano la batteria a scaricare di continuo sono proprio questi ultimi e sono legati ad un utilizzo massivo che se ne fa del device in possesso. Pensiamo, ad esempio, alla enorme quantità di applicazioni presenti. Tutte, oltre a occupare tanto spazio in memoria, vanno anche a succhiare moltissima energia.

Ma dovete sapere, però, che ci sono diversi modi per far sì che la batteria non si scarichi troppo velocemente. E vogliamo parlarvi di uno di questi che vi garantirà una durata davvero enorme. Vi dimenticherete, in pratica, di dover ricaricare il vostro smartphone. Vediamolo insieme e siamo sicuri che, una volta conosciuto questo trucchetto, ci ringrazierete tantissimo.

Ecco il codice segreto che allunga la durata della batteria!

Sì, avete ragione, può sembrare davvero strano, ma dovete sapere che funziona e sono già tanti gli utenti che hanno usufruito di questo fantastico trucchetto. Sono rimasti praticamente senza parole! E ciò è accaduto sia per la velocità e la facilità di metterlo in atto, sia perché la durata della batteria del loro smartphone si è allungata tantissimo.

In pratica, basterà sbloccare il vostro smartphone ed aprire l’App Telefono. Una volta qui, basterà digitare questo codice sul tastierino numerico che vi apparirà in schermata: *#990#. Fatto ciò, vi appariranno tantissime funzionalità, soltanto in inglese. Basterà scorrere tra queste fino a trovare quella che serve per mettere in atto il trucchetto.

Parliamo di: low battery dump. Bisognerà attivarla e, poi, dovrete spegnere e riaccendere il device. Dal momento della nuova accensione, noterete che la batteria si scaricherà molto, ma molto più lentamente. Attenzione, però, perché questo trucchetto è valido soltanto per gli smartphone Android e non per quelli iOS.