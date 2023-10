Smartphone cancerogeno, digita questo codice e capisci se ti sta intossicando I Chi lo fa va nel panico

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di smartphone potenzialmente pericolosi e, in un caso, è stato anche reso noto.

Parliamo dell‘iPhone 12 che la Francia ha praticamente bandito dal proprio paese. Nessuno potrà acquistarli e chi ne è già in possesso deve provvedere a disfarsene. Questo perché sono stati riscontrati livelli troppo alti rispetto alla norma di radiazioni elettromagnetiche. Certo, ci sono state notizie simili che riguardavano anche altri device.

Ma non sono state scientificamente provate e, quindi, al momento, non ne parleremo. Se, però, vi siete imbattuti in queste notizie, dovete sapere che potrete tranquillamente capire se il vostro smartphone sia nocivo per la vostra salute. In pratica, scoprirete quanto sia tossico per il vostro corpo. E sono già molti che stanno usufruendo di questo codice.

Molto spesso, quelli che lo utilizzano vanno nel panico e nello sconforto più totale. Come ben sapete, è scientificamente stabilito che questi device sono nocivi a causa delle onde elettromagnetiche che vanno ad invadere collo, cervello, ma anche le dita. Ma anche gli occhi risentono molto dell’esposizione alla luce degli smartphone.

Per non parlare, poi, dei disturbi del sonno causati dalla loro luce blu nel buio. Insomma, di svantaggi legati all’utilizzo di questi device ce ne sono tantissimi. Per questo motivo, vogliamo portarvi a conoscenza di questo codice. In questo modo, saprete perfettamente quanto il vostro smartphone stia danneggiando il vostro corpo.

Head SAR e Body SAR: ecco il codice che svela i valori del vostro smartphone.

Ebbene sì, è importante conoscere quanto il vostro dispositivo sia dannoso. Innanzitutto, però, bisogna comprendere che il cellulare non va utilizzato di notte e che, anzi, questo dovrebbe stare proprio fuori dalla camera in cui dormite. Se, invece, volete tenerlo vicino, allora, vi consigliamo di attivare la modalità aereo. In pratica, non dovrete utilizzarlo!

Detto ciò, andiamo a conoscere il codice segreto che vi permetterà di conoscere il grado di pericolosità dello smartphone in possesso. Andiamo a capire quanto sia cancerogeno il device. Innanzitutto, dovrete sbloccarlo ed aprire l’App Telefono. Qui, con l’ausilio del tastierino numerico non dovrete fare altro che digitare il codice.

E questo è *#o7#. Semplice, non è vero? Appena composto, vi si aprirà una schermata in cui appariranno tutti i valori di riferimento del vostro dispositivo. E sono moltissimi gli utenti che stanno andando nel panico dato che molti smartphone superano i livelli consentiti in Europa. Attenzione, però, perché questo trucchetto è disponibile solo per i device Android.