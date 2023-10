Lavatrice, se non lavi le lenzuola a questa temperatura hai problemi alla pelle di asma e allergie

Quando si parla di elettrodomestici nelle abitazioni, si sa, il pensiero comune va a quelli che sono i loro altissimi consumi energetici.

E come poter dare torto a tutti i cittadini che lo fanno. In questo periodo di forte crisi economica ed energetica, il primo pensiero va proprio a questa problematica. Le bollette sono alle stelle ed i consumi dei dispositivi presenti in casa le fanno lievitare a dismisura. Ci sono dei trucchetti che consentono di avere un risparmio anche sostanzioso.

Ma non è solo sui consumi che bisogna focalizzare l’attenzione. Si, perché, molto spesso ci si dimentica di altro. E ciò può andare a danneggiare la salute di chi indossa i capi lavati o di chi dorme, ad esempio, in lenzuola lavate nel modo sbagliato. Si, avete capito benissimo. Dovete sapere, infatti, che non tutti i capi vanno trattati allo stesso modo.

Ognuno di questi ha bisogno di un particolare metodo di lavaggio e di temperature mirate allo scopo. Sono molti gli utenti che sbagliano. E le conseguenze sono disastrose. Si può andare incontro ad allergie, a sfoghi, ma anche a malattie della pelle ed asma. In pratica, potrebbe succedere una vera e propria catastrofe.

Per questo motivo, abbiamo sentito il bisogno di darvi dei consigli affinché possiate cambiare le vostre abitudini. O meglio, in questo particolare caso dovrete cambiare il programma e la temperatura di lavaggio delle vostre lenzuola. Siamo sicuri che ci ringrazierete, una volta conosciuto ciò che vogliamo svelarvi.

Frequenza e temperatura di lavaggio delle lenzuola: massima attenzione!

Innanzitutto, vi diciamo che è il caso di cambiare le lenzuola del vostro letto di frequente. Sì, perché anche se possono sembrare pulite, non è così. Si possono nascondere al loro interno, acari, batteri che vanno ad intaccare la salute di chi ci dorme. Vi diciamo sin da subito che cuscini e materassi vanno lavati almeno due volte all’anno.

Detto ciò, passiamo alle lenzuola ed alle federe dei cuscini. Secondo gli esperti del settore, questi vanno cambiati e lavati, almeno, una volta a settimana. Compresa la frequenza ottimale del cambio e del lavaggio, ora occorre capire quale sia la temperatura ideale per far sì che non subentrino conseguenze dannose per la salute di tutti.

E queste, come abbiamo già avuto modo di accennare vanno dalle allergie all’asma, passando per le malattie della pelle. Secondo gli esperti, bisogna optare per cicli di lavaggio ad altissime temperature. Sì, avete capito benissimo. I lavaggi a 30° non consentono di eliminare germi, batteri dalla vostra biancheria. Meglio optare per una temperatura intorno ai 60°.