Caldaia, non la vuole più nessuno: con il ricco bonus la soluzione migliore è questa I Risparmi a vita

La caldaia in casa permette, come ben sapete, di produrre l’acqua calda sanitaria necessaria alle esigenze di tutta la famiglia.

E svolge anche un ruolo di fondamentale importanza durante la stagione invernale. Ebbene sì, perché riscalda l’acqua che passa attraverso i termosifoni e che serve a scaldare tutte le abitazioni. Insomma, dona un po’ di comfort ambientale. Tanti cittadini, però, non sanno che consuma davvero tantissimo. In realtà, si può annoverare tra i dispositivi maggiormente energivori esistente.

Il risultato? Bollette per la fornitura di gas molto, ma molto alte. E sono tantissimi quelli che la stanno letteralmente abbandonando in favore di altri metodi di riscaldamento. Lo fanno per ottenere un po’ di risparmio in modo, così, da far respirare le finanze familiari che sono compromesse da aumenti generalizzati ed indiscriminati.

Per non parlare, poi, dell’alto tasso di inflazione e dei bassi tassi praticati sui conti correnti. Sono ai minimi storici e nessuno accenna ad alzarli neanche di poco. Quelli che vanno su sono soltanto i tassi praticati su finanziamenti e mutui. La situazione è davvero nera. Tornando al nostro discorso, ovvero quello riguardante le caldaie, c’é da dire che ci sono ottime notizie.

Esiste un bonus davvero importante che molti utenti stanno già sfruttando per sostituire la caldaia con altri strumenti maggiormente efficaci, più sicuri e che fanno sicuramente risparmiare. In particolar modo, gli utenti stanno scegliendo un metodo di riscaldamento che si rivela davvero utile per contrastare l‘impatto ambientale.

Gli utenti sostituiscono le caldaie con i termocamini: sono la soluzione giusta!

Ebbene sì, rappresentano la soluzione ideale per ottenere il risparmio tanto desiderato. Ma non solo. Pensate che rispondono bene anche a quelle che sono le nuove direttive europee in materia di abbattimento di impatto ambientale. E’ un camino a tutti gli effetti ed è molto simile a quello che tutti conoscono ed hanno utilizzato almeno una volta nella vita.

A differenza di questi ultimi, però, c’é uno sportello con vetro che farà in modo che il calore non si disperda. Il calore verrà spinto verso i bocchettoni che andranno a riscaldare gli ambienti dell’abitazione ed anche l’acqua sanitaria. Installando un termocamino, si risparmierà intorno al 60% in bolletta. E, poi, adesso c’é anche il Bonus.

Ovviamente, questo è legato all’acquisto di un termocamino ad alta efficienza energetica. Inoltre, bisogna affidarsi a società che si occupano proprio di realizzare interventi del genere che vanno a migliorare l’efficienza dell’abitazione. Si chiamano Energy Service Company. Il contributo massimo erogabile si aggira intorno ai 5 mila euro e verrà pagato in un’unica trance entro due mesi