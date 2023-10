Bancomat, erogano somme sbagliate ai clienti: devi fare subito così I Se non lo fai perdi i soldi

Nonostante la chiusura indiscriminata di numerose filiali e sportelli bancomat, sono ancora tanti gli utenti che prelevano denaro contante.

Sì, sono ancorati alle banconote ed al loro profumo e ricusano la modernità e la tecnologia. Molto spesso questo succede perché si ha paura del nuovo. Si ha timore che possa capitare qualcosa di brutto, che si possa restare vittime di truffe online. Ed ecco che, nonostante molti utenti siano costretti a raggiungere località vicine, questi continuano a recarsi presso gli ATM.

Sì, perché sono ben 5 milioni i cittadini che vivono in località in cui non esiste più alcuno sportello bancomat. Ed il numero di queste ultime è destinato a crescere ulteriormente. E’ una situazione davvero disagevole! Dovete sapere, però, che anche in questi luoghi si può rimanere vittime di problematiche anche gravi.

Innanzitutto, come ben sapete, sono tantissime le truffe che vedono coinvolti gli sportelli bancomat, sia all’interno che all’esterno. pensiamo alla truffa del finto dipendente di Banca, ma anche a quelle del lama e del giornale. Insomma, non si può stare affatto tranquilli. Poi, ci sono anche le truffe da remoto che vengono messe in pratica grazie all’ausilio di skimmer in grado di clonare le carte e rubare i Pin.

Insomma, chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, però, molto spesso capita anche altro. Gli utenti, infatti, una volta effettuate le operazione per il prelievo, si ritrovano con una somma di denaro errata tra le mani ed in alcuni casi senza neanche un centesimo. E bisogna intervenire subito per non perdere definitivamente i propri soldi.

ATM che erogano somme errate: ecco cosa fare al più presto.

Come abbiamo accennato in precedenza e come ben sapete, quando ci si reca presso uno degli ATM bancari rimasti sul territorio italiano, la prima operazione è l’inserimento della propria carta. Fatto ciò, a seconda dello sportello utilizzato, prima si inserisce il Pin e, poi, si sceglie la cifra da prelevare o viceversa.

Terminate queste operazioni, si attende l’uscita del denaro contante. A volte, però, ci si imbatte in un problema assurdo. La cifra erogata è inferiore a quella richiesta ed in alcuni casi il denaro non fuoriesce proprio. E le motivazioni di questi problemi possono essere ben due: la prima riguarda un malfunzionamento dello sportello, mentre la seconda riguarda una truffa in atto.

Non dovete assolutamente allontanarvi. In primis, effettuate un estratto conto. Se la cifra richiesta è stata addebitata, ma non erogata nella totalità o in parte e la filiale è aperta, informate subito i dipendenti che provvederanno a risolvere il problema. Se, invece, la filiale è chiusa, restate sul posto e contattate il numero verde per informare dell’accaduto. Se non fate nulla di tutto ciò, perderete i soldi.