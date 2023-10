Impianto elettrico di casa, devi rifarlo nuovo I Ti costerà una fucilata

Gli impianti elettrici presenti all’interno delle abitazioni, permettono di illuminare la casa e di svolgere tutte le attività quotidiane.

Senza il suo ausilio, nessuno potrebbe usufruire, ad esempio, dei servigi degli elettrodomestici né, tantomeno, si potrebbe visionare la televisione. Insomma, si potrebbe fare ben poco. Anche i riscaldamenti, nel caso di dispositivi a corrente elettrica, non potrebbero essere affatto utilizzati. Insomma, sarebbe un disastro.

In caso di assenza di impianto elettrico in casa, verrebbero meno tutti i comfort di cui le famiglie hanno usufruito sino ad ora. Sarebbe un viaggio indietro nel tempo. Nonostante, però, il suo essere indispensabile nella vita quotidiana di tutti, nessuno pensa che questo andrebbe controllato, manutenuto nel tempo.

E bisognerebbe farlo anche in maniera costante. Sì, perché un impianto elettrico vecchio, malfunzionante, provocherebbe un innalzamento dei consumi e, ovviamente, tutto ciò ricadrebbe anche sulle fatturazioni della fornitura di energia elettrica. In pratica, le bollette sarebbero da capogiro. Ma non finisce qui.

Sì, proprio così, perché c’é anche pericolo per la vita di chi vive all’interno dell’abitazione. Dovete sapere, però, che ci sono dei segnali da attenzionare e che possono far capire che sussistono dei problemi da risolvere. In realtà, possono anche essere il segno che bisogna sostituire completamente l’impianto elettrico. Vediamoli, allora, insieme.

Impianto elettrico: ecco a cosa dare ascolto per evitare pericolosi incidenti domestici.

E di incidenti domestici ne capitano spesso, tutti i giorni ed in tutte le abitazioni. Potremmo dire che il pericolo sia sempre dietro l’angolo. Per questo, vogliamo porre la vostra attenzione su dei segnali di pericolo che è possibile vedere e sentire in casa. Innanzitutto, vi diciamo che l’impianto elettrico va rifatto almeno ogni trent’anni. Sì, avete capito benissimo. Per tale motivo, se abitate in case costruite non recentemente, sinceratevi quando è stato rinnovato l’intero impianto elettrico.

Partiamo, ora, con i segnali da tenere bene a mente che sono indicatori di un cattivo stato di salute dell’impianto. Il primo in assoluto riguarda il contatore. Se questo salta ogni poco tempo, beh, è l’ora di pensare di chiamare un tecnico qualificato. Allo stesso modo bisognerebbe comportarsi nel momento in cui doveste sentire l’odore acre di plastica bruciata.

Ma anche nel caso in cui, quando inserite o togliete le spine dalle prese elettriche, notate delle scintille. Ecco, sono tre segnali che indicano che state praticamente rischiando la vostra vita. Non esitate oltre e rifate subito il vostro impianto elettrico. ovviamente, il nostro consiglio è quello di chiamare una ditta specializzata ed altamente qualificata.