Elettrodomestici, controlla il numero segreto per tagliare la bolletta I Quando lo superi spendi di più

Devi controllare questo numero per ogni singolo elettrodomestico. Se lo hai superato probabilmente stai spendendo troppo e non te ne rendi nemmeno conto.

Ed eccoci qua, innanzitutto ve lo dobbiamo dire, questo non sarà un articolo per i sentimentali, ci dispiace ma dobbiamo dirvi che potreste dovervi separare dai vostri amati elettrodomestici. Ma sappiate che noi lo facciamo per voi, perchè le imprecazioni all’arrivo della bolletta sono giunte fino a casa nostra. Quindi dopo aver tappato le orecchie ai bambini, abbiamo pensato che fosse opportuno chiarivi qualche piccolo aspetto.

Ogni singolo elettrodomestico all’interno di un’abitazione è un fedele compagno di avventura. Grandi storie d’amore tra voi e il forno, per non parlare poi della lavatrice e l’asciugatrice? Manco vale la pena dirvelo.

Ma li controllate i vostri elettrodomestici? Come ben sapete nel corso degli anni, a volte anche dei mesi le tecnologie cambiano e se quelle che avete a casa fossero ormai obsolete? Ci avete mai pensato? Sembra che per comprendere questo sarebbe sufficiente controllare un numero ed ecco che avete la risposta al perchè quella bolletta è arrivata con un importo così elevato.

Dobbiamo riconoscere che spesso utilizziamo i nostri elettrodomestici, senza distinzione alcuna, in maniera piuttosto superficiale, crediamo che in fondo il nostro comportamento non influisce in alcun modo sul conto per l’energia elettrica, invece in questa brevissima guida vi spiegheremo che non è affatto così, ma puoi comunque rimediare.

Il numero che ti fa consumare di più

Come accennato in precedenza, c’è un numero riferito al tuo elettrodomestico che ti può dire se ti sta facendo spendere troppo. Questo numero è l’età del tuo apparecchio, sì, insomma, quanti anni compie il tuo frigorifero? Potrebbe essere da pensionamento e tu non lo immagineresti nemmeno.

Gli esperti del settore ci dicono che gli elettrodomestici hanno una sorta di data di scadenza, superata la quale sarebbe opportuno cambiarli per evitare che influiscano in maniera eccessiva sulla tua bolletta dell’energia elettrica. Quindi se pensi che i tuoi elettrodomestici siano datati forse per te è arrivato il momento di fare qualche piccola spesa.

Quanti anni durano gli elettrodomestici?

Come ben si potrà immaginare, le stime che vengono offerte sono approssimative. Non si può fornire un’indicazione univoca, anche perchè occorre considerare sia le modalità di utilizzo degli elettrodomestici, la frequenza con cui essi erano in azione e anche la manutenzione a cui si è nel tempo provveduto ad apportare. In ogni caso vi sono delle durate che possono più o meno coincidere con quelle che ti indicheremo di seguito.

La lavatrice è il tuo elettrodomestico più longevo, circa 19 anni, intorno agli 11 anni sia il congelatore che il microonde, vita più breve per il tostapane con i suoi 5 anni e arriva a più di 20 la caldaia, sempre se procedi con la manutenzione periodica. Ogni 10 anni fatti regalare un aspirapolvere, adolescente l’asciugatrice con i suoi 14 anni e la eguaglia la lavastoviglie.