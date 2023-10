Contatore, con questo trucco super legale risparmi uno sproposito I È corsa a farlo per primi

Gli aumenti in bolletta sono gli argomenti di discussione principali di tutti i cittadini italiani che, ormai, sono davvero stanchi.

Lo sono, perché non c’é via di uscita. non si intravede la luce in fondo al tunnel. E, poi, perché c’é da dire che i rincari non riguardano solo le fatturazioni energetiche, bensì sono generalizzati. Sono aumentati i prezzi di tutti i beni ed i servizi. Pensiamo ai carburanti che, nuovamente, sono arrivati a costare ben oltre 2 euro al litro.

Ma anche i prezzi dei beni di prima necessità sono arrivati alle stelle. Insomma, non c’é da star tranquilli, soprattutto quando ci si trova di fronte alle previsioni. Queste ultime, infatti, a causa del nuovo conflitto scatenatosi in Medio Oriente, sono davvero pessime. Pensate che, per quanto riguarda le bollette della fornitura di energia elettrica, si prevedono aumenti del 18%.

In pratica, stiamo parlando di una nuova ed ulteriore batosta. E questo andamento al rialzo dura, ormai, da troppo tempo. Certo, c’é il bonus bollette ad alleviare il peso degli aumenti, soprattutto alle famiglie con disagio economico. Ma, molto spesso, neanche questo basta. Così, i cittadini si dedicano anima e corpo a mettere in pratica trucchetti amici del risparmio.

E non c’é alcuna differenza tra quelli legali o quelli illegali. Questi ultimi sono tutti legati al contatore e, ovviamente alla sua manomissione. Vogliamo ricordare che si tratta di un reato punibile per legge. E le pene sono anche molto, ma molto severe. Ciò di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, però, è un trucchetto che riguarda il contatore, ma che è ampiamente legale!

Grazie a questo trucco legale del contatore i risparmi sono assicurati!

In realtà, si potrebbe sostenere che questo trucchetto sia una vera e propria rivoluzione in questo settore. Sì, perché permette di risparmiare tantissimo senza commettere reati punibili con la prigione sino a sei anni e con una sanzione che può arrivare sino a 1500 euro. Insomma, metterlo in pratica risolverebbe numerosissimi problemi alle famiglie.

Queste, infatti, potrebbero far respirare le loro finanze, fino ad oggi troppo martoriate dai vari aumenti generalizzati. In pratica, questo trucchetto prevede l’adozione di Smart Meter, ovvero di contatori intelligenti. Questi sono in grado di comunicare in diretta i consumi di energia elettrica istantanei delle varie utenze.

Sì, avete capito benissimo. Non ci saranno più errori nelle fatturazioni. Nessuno dovrà pagare di più. E, poi, nel caso in cui andrete ad installare un dispositivo del genere potrete usufruire anche degli sgravi fiscali previsti dalle nuove normative governative. Insomma, noterete un doppio risparmio: sia per l’installazione sia per quanto riguarda i consumi!