Bonus, pc e smartphone vecchi: ti paga l’Europa se non li butti I Hai una miniera d’oro in casa

Se non butti i tuoi vecchi device tecnologici l’Europa ti paga. Tra PC e smartphone ti danno diritto a dei bonus che potrebbero valere oro.

Oggi vogliamo parlare con te che sei un accumulatore seriale. Sì, sì, proprio con te. Lo sappiamo benissimo che proprio tu in casa, in qualche angolo del tuo armadio o del tuo sgabuzzino hai una serie di prodotti tecnologici che ormai sono obsoleti, non li usi e non li utilizzerai mai più, ma di certo non te ne vuoi separare.

Come dici? Volevi farlo proprio adesso? Allora prima che tu butta i tuoi rifiuti nel raccoglitore sbagliato abbiamo giusto qualche consiglio da darti. Perchè i vecchi cellulari, i computer i televisori non devono essere gettati né nell’indifferenziata né nella plastica. Per semplificare le cose, perchè non riutilizzarli per avere qualche bonus?

Purtroppo sono ancora in pochi a sapere che ci sono dei bonus che i punti vendita erogano se si portano indietro i propri device vecchi prima di acquistarne uno nuovo. Non è una decisione a livello locale o solo in riferimento a livello del negozio, ma è un’iniziativa permessa dall’Unione Europea.

Zero sprechi e la possibilità di avere anche indietro un po’ di valore del tuo device, cosa puoi mai volere di più? Ti spieghiamo meglio di seguito.

Bruxelles ti paga

Quasi un anno fa la Samsung a tutti coloro che portavano un vecchio televisore presso un rivenditore dove poi acquistavano un loro apparecchio, dava ben 100 euro di cashback, che a seguito della compilazione di un modello venivano entro un certo lasso di tempo, accreditati sul conto corrente. Insomma, una procedure estremamente semplice che sembra sia destinata ad ampliarsi notevolmente nei prossimi mesi.

Questo sarà possibile perchè grazie alle disposizioni dell’Unione Europea le grandi catene di distribuzione e i piccoli commercianti potranno offrire dei bonus sotto forma di sconto su un prodotto o cashback a tutti coloro che in concomitanza all’acquisto di un nuovo dispositivo ne consegnano uno loro, anche non funzionante.

Le motivazioni dietro a tutto questo

Concedere la possibilità al consumatore di consegnare il vecchio device, vuol dire per il punto vendita, riuscire ad ottenere una serie di sovvenzioni da parte dell’Europa. Qualcosa che non può certo essere trascurata considerando il momento economico. Il consumatore invece, è in grado di acquistare un nuovo prodotto a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello a cui si pagherebbe.

Ma a guadagnare da tutto questo sarà anche l’ambiente. Consegnando i vecchi device questi potranno essere riutilizzati recuperando le materie prime per la produzione di altri device tecnologici a altri beni di consumo.