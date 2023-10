Wi-Fi sempre acceso: resti sconvolto quando scopri i consumi I C’è un trucco per dimezzare la spesa

Come risparmiare sulle spese dell’elettricità? Una possibile soluzione consiste nel regolare il modem per la rete Internet.

Nonostante i proclami avversi della politica e delle istituzioni sovranazionali, l’inflazione continua a correre. I prezzi salgono inarrestabili, sono in continua ascesa di anno in anno, di mese in mese, persino di settimana in settimana. Naturalmente salgono i prezzi degli alimentari; il carrello costa sempre di più, anche i più banali alimenti devastano risparmi di anni interi. Non stiamo discutendo di alimenti prelibati come il salmone o le uova di quaglia, ma del cibo di ogni giorno; dalla pasta, al latte, al riso, alle verdure più basiche. Nel caso dei supermercati che annunciano prezzi bloccati, le confezioni vengono ridotte di dimensione, sono sempre più piccole. Una fetta di carne quando normalmente ve ne erano tre, un chilo di pane quando – in tempi pre COVID – ve ne erano tre e così via.

Si tratta di una problematica molto avvertita, particolarmente ‘sentita’; anche perché si colloca sulla scia di tantissime crisi precedenti. Si parte con la crisi delle materie prime nel 2019, proseguendo con la pandemia Covid nel 2020-22, terminando con l’ invasione russa dell’Ucraina nel 2022. A cui ora si aggiunge, ultimo colpo di grazia, lo scontrino tra Israele-Palestina. Instabilità che si ripercuotono negativamente sulla spirale dell’inflazione e sul mondo della logistica.

In quest’ambito, a partire dall’estate 2022, il caro prezzi è divenuto caro energia; anche le bollette – specie gas ed elettricità – conoscono rialzi insostenibili per le famiglie. A propria volta le compagnie energetiche, complice la liberalizzazione del mercato, compiono speculazioni selvagge, specie per chi come pensionati e stranieri è poco pratico di questi sistemi.

Che fare? Occorre risparmiare; con qualsiasi mezzo, qualsiasi modo. E in quest’ambito si punta molto sul ‘tagliare’ i consumi degli elettrodomestici. Dal forno, al microonde, al tostapane, ai ricarica batterie, a tante altre cose. In quest’ambito un aiuto importante potrebbe giungere dal modem per la rete wifi.

Vampiro energetico, ecco quanto consuma la rete wifi

Quanto consumano i modem? Siamo solitamente abituati a lasciarli sempre accesi, giorno e notte. D’altronde impostare una rete wifi è difficile, il timore di perdere le impostazioni e diversi rivolgere ad un tecnico è molto alta.

Eppure i modem consumano? Poco, ma centesimo dopo centesimo sono cifre che si sommano inevitabilmente. Il modem consuma solitamente 50 Watt all’ora.

Analizzando la media dei contratti energetico più comuni, risulta che il modem consumi 15 centesimi al giorno. Ciò corrisponde a circa 50 euro all’ anno. Chiudendo i modem nelle ore notturne il risparmio si aggirerà sui 25 euro. Una piccola somma, ma in tempi di feroci difficoltà quali quelli odierni, comunque significativa.