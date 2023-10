Smartphone, d’ora in poi prima di metterlo in carica fai questa operazione I La batteria dura di più

Ormai, la ricarica dello smartphone da parte degli utenti è prassi consolidata, anche per più volte durante la stessa giornata.

Questo avviene perché, a causa dei comportamenti degli utenti, i device si scaricano molto più velocemente del previsto. Non staccano mai gli occhi di dosso da questi dispositivi, né per lavoro né per svago. Sono sempre insieme, smartphone ed utenti. Questi ultimi, senza i loro amici fidati, si sentirebbero praticamente persi.

Purtroppo, ricaricare più volte al giorno il proprio smartphone è abitudine scorretta dato che si rischia di compromettere la salute della batteria e si corre il serio rischio di doverla sostituire dopo poco tempo. Attenzione, però, perché non è il solo comportamento errato che gli utenti mettono in pratica. Ce ne sono diversi.

Ed in questo articolo focalizzeremo la nostra e la vostra attenzione in particolar modo su uno di questi che rischia di compromettere e non poco quella che è la salute della batteria e dello smartphone. Ridurrà, infatti, la durata generale del dispositivo. Quindi, si avrebbe bisogno di acquistarne uno nuovo in sostituzione di quello in possesso.

E si tratterebbe di un esborso economico non proprio basso. Per questo motivo, vogliamo farvi conoscere quale sia questo comportamento scorretto di cui bisognerebbe fare a meno. Ricordatevi che conoscere le buone abitudini è qualcosa di davvero importante per tutti gli utenti. Capiamo, allora, insieme cosa non fare.

Mai mettere in carica il vostro smartphone senza fare questo.

Fatte le dovute premesse, c’é da dire che avere uno smartphone scarico nel bel mezzo della giornata non è proprio qualcosa in cui si vuole incappare, non credete? Per fortuna che c’é la possibilità di ricaricare il device dovunque, sia grazie ai caricabatterie tradizionali sia grazie alle Power Bank. Purtroppo, molto spesso, si va di fretta.

E non si da peso a qualcosa di davvero importante. Bisognerebbe fare prima un’operazione e, poi, mettere in carica il proprio smartphone. Questo per evitare che questo si surriscaldi e ci siano conseguenze negative che vanno a minare la salute della batteria. Per evitare problematiche, quindi, prima di mettere lo smartphone sotto carica, meglio rimuovere le cover.

Sì, avete capito benissimo. Questa è una gran brutta abitudine da eliminare completamente. Sì, se vi state chiedendo se anche in inverno sia il caso di toglierle, vi rispondiamo in maniera affermativa. In questo modo si eviteranno smartphone bollenti. Il calore va a deteriorare la batteria che durerà molto, ma molto meno. E, poi, si rischia anche grosso dato che potrebbe gonfiarsi e, finanche, esplodere!