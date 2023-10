Tariffe telefoniche, adesso ti serve lo Spid per fare qualsiasi cosa I Senza non puoi nemmeno chiamare

Quando si parla di tariffe telefoniche si pensa subito a quelle che sono state le rimodulazioni unilaterali dei contratti dei provider.

Ora, però, è giunta un’altra notizia che ha fatto storcere il naso a tutti quegli utenti che ne sono venuti a conoscenza. E’ qualcosa per cui tutti gli operatori telefonici dovranno adattarsi alla nuova normativa. Certo, gli aumenti hanno fatto storcere maggiormente il naso a tutti. Ci sono state delle proteste numerose, vigorose.

Ma tutto si è risolto in una bolla di sapone dato che l’Unione Europea le ha dichiarate legittime. Le rimodulazioni sono iniziate a novembre scorso e la prima è stata messa a punto da Tim. Questo provider, poi, è stato seguito a ruota da WindTre, Fastweb, Vodafone, Questi ultimi due, poi, hanno informato i loro utenti di ulteriori aumenti.

Per quanto riguarda Vodafone inizieranno il 18 ottobre. I clienti Fastweb, invece, se li ritroveranno dinanzi il prossimo 1° novembre. Fatte queste specifiche, però, è bene ritornare a quella che può essere definita come la “notizia del giorno“. Infatti, cambia tutto quando si decide di sottoscrivere una nuova sim o quando si vuole cambiare piano tariffario ed offerta telefonica.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella ordinata dall’AGCOM, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In pratica, d’ora in poi, occorrerà lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per fare tutto, finanche per telefonare. Sì, avete capito benissimo. Vediamo, allora, insieme, cosa cambierà per tutti, utenti, provider e negozianti.

Utenze, tariffe e contratti telefonici: senza Spid nessuno potrà far più niente.

Si tratta di una decisione, come già accennato in precedenza, presa dall’AGCOM, durante una riunione di fine settembre. In pratica, si tratta di una misura volta a semplificare le procedure di attivazione delle utenze telefoniche. Ma tale cambiamento rivoluzionario riguarderà anche i cambi di provider, la portabilità del numero, per intenderci.

Insomma, l’utilizzo dello Spid per questi servizi è inteso come una sburocratizzazione delle procedure utilizzate per queste operazioni. Sono ancora molti coloro i quali, però, non hanno attivato il proprio Spid e che, quindi, non potranno effettuare più neanche le telefonate dato che non riusciranno neanche ad attivare una SIM.

Insomma, sarà sempre più tutto digitale. Per questo motivo, ma anche per altri, vi consigliamo di attivare subito la vostra identità digitale. Segnatamente per questo caso, avrete la possibilità di attivare una nuova sim, di effettuare la portabilità e cambiare piano tariffario in tutta tranquillità direttamente dalle vostre case. E, soprattutto, senza dover fare fotocopie di documenti e riconoscimenti vari!