Smartphone, scoperta shock: è la causa questo gravissimo problema di salute I Rischio mortale per gli anziani

Scoperta shock sugli smartphone, sembra che possano essere la causa di una pericolosa malattia. Gli anziani sarebbero addirittura a rischio della propria stessa vita.

Troppo spesso abbiamo sentito dire che gli smartphone sono dannosi, che un loro utilizzo in maniera eccessiva e incontrollata potrebbe essere causa di gravi malattie. Forse proprio questo tanto chiacchierare invece di mettere in guardia finisce per alimentare lo scetticismo delle persone che difficilmente credono a ciò che viene loro detto.

Numerosi però sono gli studi in merito all’utilizzo dello smartphone in maniera esagerata e sono tutti concordi nell’affermare che stare per un periodo prolungato con il proprio cellulare può essere dannoso. Possibile che lo sviluppo tecnologico e le moderne caratteristiche di questi dispositivi non impediscano di essere potenzialmente pericolosi?

Sembra proprio che la risposta a questa domanda sia no e che per evitare potenziali danni causati dal dispositivo mobile sia indispensabile imparare ad utilizzarlo nella maniera corretta.

Occorre ridimensionare il ruolo che ognuno di noi ha dato al proprio smartphone, elemento indispensabile della nostra quotidianità. Attuali studi sono stati in grado di indicare in maniera specifica la quantità corretta di utilizzo del cellulare affinché esso non sia dannoso. Di contro ha anche indicato i maggiori rischi che si possono correre superando i limiti.

L’utilizzo sicuro del dispositivo

Uno degli studi più recenti in merito alla pericolosità dello smartphone ha indicato come l’utilizzo per più di mezz’ora al giorno del dispositivo per fare chiamate, sia causa di una serie di problematiche e di rischi per l’essere umano. A provare tutto questo i dati raccolti osservando più di 200 mila soggetti.

Il corretto utilizzo del dispositivo richiederebbe, per ridurre al massimo i rischi, l’utilizzo del dispositivo per poco più di 4 minuti al giorno. Superare la soglia potrebbe essere estremamente rischioso.

Rischi per la salute

I dati parlano piuttosto chiaramente, chi superata la soglia indicata come sicura per quello che riguarda l’utilizzo dello smartphone rischio di sviluppare ipertensione. Questa è una condizione altamente rischiosa soprattutto per le persone di una certa età.

Inoltre sempre lo stesso studio ha indicato come, non ha importanza per quanti anni hanno usato il dispositivo, ovvero se lo abbiano utilizzato o mano nude. Solo ed esclusivamente l’utilizzo spropositato nell’arco della settimana e della giornata può causare ipertensione.