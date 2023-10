Nuovo Reddito di cittadinanza, ecco cosa devi fare per chiederlo I Ti arrivano anche più soldi

Con il nuovo Reddito di Cittadinanza ti arrivano più soldi, ecco tutto quello che devi sapere e come procedere con la domanda del sostegno alle famiglie.

Tra la soddisfazione di alcuni e l’immensa preoccupazione da parte di altri, il Reddito di Cittadinanza, per come lo abbiamo conosciuto in questi anni sta per andare definitamente in pensione. Già da Luglio scorso sono state molte le famiglie che si sono viste togliere il beneficio in quanto i componenti del nucleo sono stati considerati occupabili.

Insomma, lo stato dice a loro di andare a lavorare e concede anche il bonus formazione, con un importo irrisorio se confrontato con quelli che sono i costi dei corsi di formazione.

Il reddito di cittadinanza è stata una delle misure di aiuto per le famiglie italiane, introdotte dal governo, più chiacchierate in assoluto. Si è detto qualsiasi cosa in merito, che è servito ad alimentare coloro che non hanno voglia di lavorare. Da sempre c’è chi lo vede come un male assoluto, ma a tutti gli effetti, si tratta di un contributo economico che in questi anni ha permesso a molte famiglie di arrivare a fine mese.

Ma la Meloni è salita al governo con la sua squadra e ha deciso che i tempo del Reddito di Cittadinanza erano terminati, ma ha proposto una misura alternativa. Conosciamola.

Assegno di inclusione, il sostituto dell’RDC

Si chiamerà assegno di inclusione ed entrerà in vigore a partire da gennaio 2024. Esso sarà concesso alle famiglie con minori a carico, persone over 60 e coloro che sono affetti da disabilità con ISEE che non supera la soglia dei 9.360 euro annui.

Ad affiancare tale misura, il Supporto per la formazione, per cui occorre avere una soglia ISEE inferiore ai 6.000 euro. In questo caso la somma che si riceve potrebbe, almeno in alcuni casi, essere maggiore di quella che si percepiva con RDC. Per potervi accedere occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 59 anni. L’importo del sostegno 350 euro erogati per 12 mesi a cui dovrà far seguito un corso di formazione.

Come ottenere l’assegno di inclusione

Per ottenere la misura economica che va a sostituire il reddito di cittadinanza, occorrerà presentare apposita domanda. Queste saranno al via dal 1 gennaio 2024. Ovviamente occorrerà prima procedere alla richiesta dell’ISEE per l’anno 2024, basato sui redditi del 2022.

Sarà possibile fare il tutto presso il proprio patronato di fiducia, ovvero, in via completamente telematica, semplicemente accedendo al portale INPS. A breve saranno disponibili tutti i dettagli.