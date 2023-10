Lavastoviglie, ti avveleni senza accorgertene per colpa di questa comune abitudine I Allarme dei medici

Occorre fare particolare attenzione alle capsule utilizzate, ogni giorno, per la propria lavastoviglie e la lavatrice. Possono infatti rappresentare un rischio notevole per la propria salute.

Perchè le capsule della lavatrice e della lavastoviglie sono così pericolose? Un nuovo studio indaga questa minaccia ‘domestica’, osservando i rischi per la salute connessi all’utilizzo delle – in apparenza innocue – capsule. Dopotutto le utilizziamo ogni giorno, senza particolari problemi; quali avvertenze potrebbero mai comportare?

Secondo un articolo del noto giornale britannico Express.co, spostare le capsule dall’originaria confezione a nuove scatole e/o contenitori rappresenta un pericolo notevole. La notizia del possibile rischio alla salute ha impazzato in particolar modo su Tik Tok e i Social; con le consuete esagerazioni. Eppure un rischio concreto c’è.

Il primo rischio naturalmente consiste nella possibilità che le capsule, al di fuori dell’originaria collocazione, vengano prese dai bambini e mangiate; o che siano similmente divorate dagli animali di casa, come cani e gatti. I bambini scambiano spesso le capsule del detersivo per dolcetti coloratissimi; l’aspetto è d’altronde molto simile.

Il liquido all’interno è particolarmente pericoloso per le bruciature che causa, specie agli occhi, alla pelle e alle mucose interne. Le ustioni si verificano all’interno della gola, causando difficoltà a a respirare e profondi dolori; in molti casi si rischia la morte.

Come evitare danni con le capsule della lavatrice

Il primo passo per evitare sgradevoli incidenti naturalmente consiste nella conservazione dell’originaria confezione; queste infatti sono progettate perché l’accesso sia ‘a prova di bambino‘, vi è un apposito pensiero dietro, non vengono confezionate in maniera normale. Le aziende che producono simili capsule sono obbligate solitamente per legge del governo, ad approntare scatole e confezioni che siano quanto più sicure possibili. Bordi alti, aperture speciali e aspetto chiaramente connotante una sostanza pericolosa.

In alternativa, se proprio si desidera spostare le capsule, è preferibile riporle in una confezione sicura; probabilmente una cassetta di sicurezza o una scatola con una chiusura ermetica sarebbero ottime opzioni. Inoltre la confezione originale contiene tutte le avvertenze proprio nel caso di incidenti; ad esempio ingerimento o contatto oculare.

Infine, sebbene possa sembrare superfluo, è bene non mescolare mai detersivi e sostanze chimiche, capsule comprese. Si rischiano effetti, se non esplosivi, certo dannosi per la lavatrice. Nel caso infine di famiglie con bambini o animali, le capsule andrebbero riposte negli scaffali superiori, ‘al sicuro’ da eventuali curiosi.