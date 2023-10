Caro bollette, svelato il killer: ti costa 200€ all’anno e sta in cucina I Non è il frigorifero e nemmeno il forno

Nonostante le temperature non siano quelle solite della stagione, siamo in autunno e, quindi, alle porte della stagione invernale.

In questo periodo dell’anno le giornate sono più corte, con meno luce ed anche più fredde. Ci si sta apprestando a vivere, quindi, la stagione in cui si ha maggiormente bisogno di riscaldare le abitazioni e di accendere per più tempo le luci artificiali in casa. E di questi tempi, poi, i loro consumi si fanno sentire tantissimo in bolletta.

Erano stati già annunciati dei rincari per la stagione autunnale, ma il conflitto scatenatosi in Medio Oriente ha cambiato le carte in tavola. Possiamo dire che le ha completamente scombussolate. Attenzione, però, perché non stiamo asserendo che non ci saranno gli aumenti. Ma vogliamo avvisarvi che saranno maggiori.

Si avranno delle vere e proprie batoste in bollette. Quindi, sarebbe molto meglio attenzionare i consumi energetici. Ed i principali indiziati di consumi altissimi sono, senza ombra di dubbio, gli elettrodomestici. Ma sapete qual è quello che succhia maggiore energia di tutti? Innanzitutto, vi diciamo che è presente nelle cucine.

E no, non sono i soliti elettrodomestici ad essere quelli killer. E’ qualcosa di cui nessuno poteva immaginare un comportamento così aggressivo. Anche perché, c’é da dire che è stato presentato, negli anni scorsi, come un vero toccasana, un’alternativa economica ad uno degli elettrodomestici presenti in tutte le abitazioni ed anche molto utilizzato.

L’elettrodomestico vampiro è in cucina: e la batosta annuale è davvero alta.

Pensate che, al momento, è responsabile di un aumento pazzesco dei costi annuali in bolletta. Si parla di circa 200 euro all’anno. E non è una cifra di pochissimo conto, non credete? Purtroppo, siamo qui a smentire tutti coloro i quali stanno pensando alla lavastoviglie, ma anche al frigorifero ed al forno elettrico. Sì, perché non si tratta di nessuno di questi dispositivi.

Parliamo di un elettrodomestico piccolo, maneggevole e che si prefigge di sostituire un apparecchio più grande sempre presente nelle cucine. Stiamo parlando della friggitrice ad aria che consente di ottenere pietanze succulente in poco tempo. Ed erano in molti quelli che sostenevano che i suoi consumi erano bassissimi a tal punto che sarebbe stato meglio tenere sempre e per sempre spento il forno elettrico.

Purtroppo, non è affatto così! E tutto dipende dagli utenti che la utilizzano. Sì, avete capito benissimo. Ci sono degli errori che riguardano sia il funzionamento che il suo posizionamento che faranno lievitare e di molto i consumi energetici con conseguenti bollette da capogiro! Infatti, per risparmiare, bisognerà metterla su un ripiano resistente e che si trova in un posto ben ventilato!