Batteria smartphone, il trucco della tastiera per allungare la vita della carica I Grandissima scoperta

Eccoci nuovamente a parlare della batteria degli smartphone e, soprattutto, come allungare la sua vita e la sua durata.

Si tratta di qualcosa di davvero fondamentale che aiuterà, e non poco, tutti gli utenti. Sì, perché, parliamoci chiaro, essere in possesso di uno smartphone ed avere la batteria scarica nel bel mezzo della giornata lavorativa o di svago, è qualcosa di davvero molto fastidioso. Eppure, capita più spesso di quanto si possa pensare.

Ciò è dovuto all’infinità di applicazioni presenti all’interno del device che, oltre occupare memoria, succhiano energia della batteria anche quando sono in background. Certo, ci sono tantissimi modi per far sì che la batteria non si scarichi troppo velocemente. E tutti sono più o meno funzionanti. Ce n’é uno, segreto, però, che riguarda la tastiera dello smartphone.

Sì, avete capito benissimo. Ma prima di raccontarvelo, vogliamo fornirvi alcuni consigli che pure sono importantissimi. Ovviamente, il primo riguarda proprio le applicazioni. Bisogna capire quali sono quelle maggiormente energivore e limitarle o, finanche, eliminarle se non sono indispensabili. Inoltre, un altro consiglio può essere l’attivazione del tema scuro.

Infine, bisognerebbe attivare la batteria adattiva che limita, in base alle abitudini degli utenti, tutte le attività in background che non sono funzionali alle esigenza di chi è in possesso del device. Ed eccoci qui a parlare della tastiera dello smartphone. Anch’essa può partecipare all’allungamento della durata e della vita della batteria. Vediamo in che modo.

Tastiera e batteria dello smartphone: ecco il trucco per risparmiare energia.

Possiamo già dirvi che si tratta di qualcosa di estremamente facile e veloce da mettere in pratica. In più, come al solito per i trucchetti che vi forniamo, non bisogna spendere alcuna fatica per farlo. Si tratta di qualcosa di ampiamente trascurato. Sì, perché non si riesce a pensare che possa anch’esso essere un killer della batteria.

Ed invece, possiamo dire che si tratta di un vero e proprio sanguisuga. Quando si digitano le parole sulla tastiera, molto spesso, non si fa caso a questa funzionalità. Eppure ogni qualvolta si pigia uno dei tasti, questo vibra e, in alcuni casi, emette anche un suono. E’ questo ciò che contribuisce all’abbassamento dei livelli di energia della batteria.

Quindi, sarebbe il caso di disattivare questa funzionalità. Per farlo è molto semplice. Bisognerà andare all’interno delle Impostazioni del device in possesso e disattivare sia i toni del tastierino sia la vibrazione al tocco. In questo modo, si andrà a risparmiare tantissima energia e non vi ritroverete con il vostro smartphone spento all’improvviso.