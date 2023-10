Allarme WhatsApp, usi una versione fake: uguale all’originale ma ti ruba tutti i dati I Lo scopri solo così

Sono miliardi gli utenti che utilizzano WhatsApp nel mondo, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per interagire con altri utenti.

Sì, proprio così, gli utenti nel mondo sono 3 miliardi mentre quelli che utilizzano abitualmente la piattaforma di messaggistica nel nostro paese sono, all’incirca 35 milioni. Ed è una percentuale enorme rispetto a quelli che sono gli abitanti del nostro paese. Questo enorme successo di WhatsApp è dovuto ai continui aggiornamenti della piattaforma.

Questi sono volti al miglioramento della esperienza di utilizzo degli utenti e, ovviamente, a quello dei livelli di tutela di privacy e sicurezza. Insomma, c’é da dire che gli sviluppatori sono sempre al lavoro per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi possibile. Purtroppo, però, nonostante questi sforzi immani, i problemi non mancano.

Ma questi ultimi non sono legati all’azienda proprietaria della piattaforma o agli sviluppatori che lavorano alacremente. In realtà si tratta di un unico problema che risulta essere anche molto dannoso. Ed è qualcosa che viene riscontrato dagli utenti ed è anche causato da loro stessi. Sì, avete capito benissimo. Sono gli utenti a procurarsi un disagio enorme.

Sembra qualcosa di assurdo, ma è proprio così. E l’allarme per tale problematica è davvero molto, ma molto alto. In pratica, c’é in giro una versione fake della piattaforma di messaggistica più amata al mondo e sono tantissimi coloro i quali la stanno utilizzando. Vediamo, allora, insieme cosa sta accadendo e come scoprirla.

WhatsApp: una sua versione fake sta rubando tutti i dati degli utenti.

E c’é da dire che sono guai seri, anzi serissimi. Bisogna stare molto attenti quando si scarica un’applicazione. In particolar modo, bisogna stare attenti a cosa si va a scaricare ed installare sui propri device. Sono molti quelli che stanno ricevendo un messaggio da Google Play Protect che avvisa dell’App fake.

E dovete sapere che questa è in grado di rubare tutti i dati degli utenti e girarli direttamente ai criminali informatici assetati di sangue. Questi andranno, poi, ad utilizzarli, ma anche a rivenderli al miglior offerente. Nel caso in cui doveste ricevere questo messaggio da Google, il nostro consiglio è quello di eliminarla definitivamente.

Certo, in alcuni casi sarà Google stessa a bloccare ed eliminare definitivamente queste applicazioni malevole. Ma vale la pena, per preservare la propria privacy e quella dei propri dati, di stare molto attenti quando si procede a scaricare ed installare queste applicazioni che promettono maggiori servizi, ma che, invece, sono soltanto dannose.