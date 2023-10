SuperEnalotto, le probabilità esatte di vincere secondo la statistica I Attenzione, è meglio di quanto pensi

Una statistica ci rivela qual è la probabilità di vincere al Superenalotto. Il risultato ti convincerà a tentare la fortuna molto più spesso.

Chi di voi che siete alla lettura ha immaginato almeno una volta nella vita di vincere al Superenalotto e di cambiare per sempre la sua vita? Scommetto che siete in tanti e vi possiamo dire che in effetti qualche volta ci abbiamo pensato anche noi. Quel montepremi stellare farebbe cadere in tentazione veramente chiunque.

In fondo a sognare non c’è proprio nulla di male e immaginare in che modo si spenderebbe il denaro della vincita risolleva un po’ il morale. Qualcuno li investirebbe, c’è chi comprerebbe case e automobili, qualcuno viaggerebbe, altri li utilizzerebbe in beneficienza, almeno una parte, magari piccola.

Ma poi in realtà quanti sono coloro che tentano veramente la fortuna? Sì, perchè il bello è proprio questo, tutti fantastichiamo, anche chi non ha mai giocato al Superenalotto e non ha nemmeno intenzione di farlo.

Scoraggiati dall’idea che vincere sia impossibile, eppure qualcuno, nel corso degli anni, la sua vita l’ha cambiata veramente grazie al Superenalotto. Vincere, fondamentalmente, è una questione di fortuna, ma anche di statistiche e sembra che quest’ultime siano molto più incoraggianti di quello che si possa pensare.

Le probabilità di vincere

Prima di comprendere quanti siano le probabilità di vincere al Superenalotto, occorre distinguere tra le due possibilità di vittoria che il gioco offre. Da una parte ci sono le vincite a punteggio, dall’altro invece le vittorie immediate. Le prime sono, quelle che comprendono il 6, il 5, 5+1, il 4 e così via.

Invece le vittorie immediate sono quelle casuali che si verificano ogni tot giocate. In linea di massima si parla di circa 1 vittoria ogni 100 combinazioni convalidate con un importo compreso tra i 25 euro e i 1.000 euro che non cambiano la vita, ma almeno sollevano un mese difficile.

Le probabilità di vincere il Jackpot

Le probabilità di riuscire ad aggiudicarsi il 6 sono 1 ogni più di 600 milioni di giocate. Semplice vero? Insomma, chiunque può vincere ma solo nel caso in cui la dea bendata si giri verso di noi. Ma in fondo, il montepremi messo in palio per le altre combinazioni non è certo di poco conto.

Un 5+1 lo si ha ogni 100 milioni di giocate, mentre scendono a poco più di un milione le giocate a seguito delle quali è possibile vincere con il 5. Ma se poi proprio si comprende che al gioco non si ha fortuna, che almeno la si abbia in amore….