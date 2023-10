Smartphone, un bottone nascosto per spendere meno ogni mese I Il trucco degli smanettoni è una svolta

Parliamoci chiaro, ormai, gli smartphone sono entrati in maniera davvero molto prepotente nella vita quotidiana di tutti gli utenti.

Questi ultimi si sentono praticamente persi senza i loro compagni di viaggio. Li portano sempre dietro, dovunque, in qualsiasi momento della giornata. Sono diventati amici inseparabili. Finanche al bagno sentono la necessità di averli a portata di mano. Certo, sono molto colori i quali li utilizzano anche per lavoro, per tenersi in contatto con colleghi e clienti.

E, poi, di sono coloro i quali li utilizzano per usufruire dei servigi delle varie piattaforme social come Instagram, Facebook, TikTok. Ovviamente, al centro delle attenzioni di tutti ci sono le varie piattaforme di messaggistica istantanea, tra le quali menzioniamo WhatsApp e Telegram. Insomma, di usi ce ne sono svariati.

Per poter usufruire delle varie applicazioni che vengono scaricate ed installare, gli utenti hanno bisogno della connessione internet. Per questo motivo vanno a sottoscrivere dei veri e propri abbonamenti mensili con i vari provider di servizi telefonici che sono presenti nel nostro paese. Tutte le tariffe, al giorno d’oggi, comprendono minuti ed SMS illimitati, ma anche un determinato quantitativo di dati da utilizzare per la navigazione in 4G o 5G.

Purtroppo, però, molto spesso, soprattutto in assenza della possibilità di usufruire di reti Wi-Fi, in casa o a lavoro, il bundle compreso nell’offerta sottoscritta, non basta. Si consumano praticamente tutto e si rischia di rimanere all’asciutto prima della scadenza mensile. Dovete sapere, però, che esiste un pulsante magico, ma segreto, sconosciuti ai più, che consente di risparmiare un botto.

Ecco il trucco degli esperti per ottenere risparmio da un pulsante nascosto.

Ebbene sì, grazie a questo pulsante, avrete la possibilità di tenere a bada i consumi di dati e, quindi, di risparmiare un casino alla fine del mese. Dovete sapere, infatti, che, nella maggior parte dei casi, quando si finiscono i giga, c’è bisogno di acquistare un nuovo pacchetto temporaneo che consenta agli utenti di poter fruire della navigazione internet e, ovviamente, delle varie applicazioni presenti sullo smartphone.

Noi, però, vogliamo svelarvi un trucchetto, reso noto da esperti del settore. Si tratta di un pulsante sconosciuto alla maggior parte degli utenti. Innanzitutto, bisogna capire quanti dati si hanno a disposizione e quanti ne sono stati consumati. Per farlo, bisognerà andare nelle impostazioni dello smartphone, cliccare prima su Reti e Internet e, poi, su Internet.

Qui dovete cliccare sul nome del vostro operatore e vi appariranno i consumi. Per far sì che si possa ottenere risparmio, bisognerà tornare indietro e nella schermata che apparirà dopo aver cliccato su Reti e Internet, dovrete scegliere l’opzione Risparmio dati ed attivarla. È questo il pulsante magico di cui vi abbiamo parlato!