Lavatrice, la temperatura perfetta: riduci la bolletta di 70€ I Bastano meno gradi di quanto pensi

La lavatrice è uno degli elettrodomestici maggiormente energivori che sono presenti all’interno delle abitazioni degli italiani.

Nonostante ciò, però, nessuno smette di utilizzarla. Si, perché è un dispositivo assolutamente indispensabile. Consente, infatti, di impiegare molto meno tempo per lavare il bucato e di sprecare meno acqua. Inoltre, poi, non c’è alcuna fatica da fare per caricarla con gli indumenti. È quasi un gioco farlo.

Purtroppo, però, ha un peso enorme all’interno delle bollette dell’energia elettrica, dato che ha bisogno di molta energia per funzionare. È qualcosa di davvero spiacevole, in special modo adesso che sono stati annunciati nuovi aumenti. Si parla di un rincaro percentuale del 12%. Insomma, si tratta di una nuova batosta per tutti.

Bisognerà fare nuovamente affidamento a tutti quei trucchetti che hanno salvato le finanze delle famiglie italiane durante l’autunno e l’inverno dello scorso anno. Sono tutti legati al corretto utilizzo del dispositivo presente nelle abitazioni. Uno di questi, forse quello più importante, è l’avvio dei programmi di lavaggio a pieno carico.

Anche se bisogna fare moltissima attenzione a non sovraccaricarla, altrimenti si avrebbe l’effetto contrario e si può anche arrivare a compromettere l’integrità e il funzionamento della lavatrice stessa. Dovete sapere, però, che c’è un altro trucchetto che bisogna conoscere assolutamente. E questo vi farà risparmiare davvero tantissimo in bolletta. Pensate che gli esperti stimano un risparmio di ben 70 euro. È una cifra di tutto rispetto. Vediamolo insieme.

Ecco la temperatura perfetta grazie alla quale le finanze torneranno a respirare.

Ebbene sì, ma non parliamo assolutamente della temperatura perfetta relativa ai programmi di lavaggio. Come ben sapete, infatti, in questo caso, sarebbe meglio optare per un lavaggio a basse temperature. Ma questo è un altro discorso. Quando si avvia il lavaggio del bucato si pensa già alla fase di asciugatura. In questo periodo ci stiamo avvicinando a quella che è la stagione invernale, preceduta dall‘autunno.

Entrambe sono caratterizzate da giornate uggiose, umide, piovose. Insomma, il sole farà capolino poche volte. Quindi, il rimedio più efficace risulta essere l’asciugatrice. Purtroppo, però, anche questo apparecchio consuma davvero tantissimo. Ecco che, allora, arriva in soccorso degli utenti il trucco della temperatura giusta. Si, perché per risparmiare bisogna tenerla d’occhio.

E parliamo della temperatura esterna. Si avete capito benissimo. Dovete sapere, infatti, che per asciugare il bucato basta una temperatura che si aggira tra i 10° ed i 15° centigradi. Ovviamente, la giornata non deve essere umida e c’è bisogno che sia soleggiata e con un po’ di vento. In queste condizioni, potrete asciugare il bucato all’esterno, tenendo spenta la vostra asciugatrice e risparmiando fino a 70 euro in bolletta. Provare per credere!