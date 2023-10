Bollette acqua: aumenti del 44%, sarà una strage ovunque I Un bene essenziale ti costerà l’ira di Dio

L’acqua è un bene essenziale, ma averla e consumarla costerà alle famiglie veramente tantissimo. È previsto un rincaro veramente impressionante, da non crederci.

L’acqua è un bene essenziale, indispensabile per poter gestire la propria vita quotidiana. Pensiamo a quante cose facciamo ogni giorno con l’acqua corrente all’interno della nostra abitazione, provvediamo alla nostra igiene personale, cuciniamo, puliamo la nostra abitazione, innaffiamo i nostri giardini.

Ma se tutto questo ci costasse un occhio della testa? Evitare lo spreco d’acqua è indispensabile e questo è un Life motive che in genere dovrebbe muovere le nostre azioni quotidiane anche senza prevedere aumenti scellerati da parte dell’esercente di questo bene nella nostra zona di residenza.

Sprecare acqua vuol dire mettere in serio rischio la salute del nostro pianeta, in quanto sappiamo bene che non si tratta di un bene inesauribile. Ma prevedendo un aumento nella gestione dell’acqua, probabilmente saremo anche più invogliati a evitare lo spreco scellerato e dannoso.

Ebbene, forse nessuno te lo ha detto mai, ma probabilmente la tua bolletta dell’acqua sta per aumentare in maniera graduale, ma comunque inesorabile. Controlla subito la tua tariffa, potrebbe costarti veramente molto caro.

Famiglie in netta difficoltà

Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà nel gestire le spese quotidiane all’interno delle proprie case. Elettricità, gas e adesso anche l’acqua subiscono dei continui rincari che sembrano proprio non voler lasciar respirare le famiglie che, come se non bastasse devono anche fare i conti con gli aumenti di carburante e generi alimentari. Una situazione che sta diventando veramente opprimente.

Pensare che ad oggi, nella maggior parte delle famiglie lavorano entrambe i coniugi, ma comunque non riescono ad arrivare a fine mese, ovvero a ricevere il successivo bonifico con l’acqua alla gola. Una realtà con cui ognuno di noi deve ormai fare i conti, a meno che non si faccia parte della parte più fortunata del paese.

Aumento di un bene indispensabile

L’acqua è un bene essenziale, ma che purtroppo non ci viene garantito. Sembra che gli interventi idrici di cui le società si devono far carico per gli interventi nelle città, porteranno a un aumento delle tariffe dell’acqua. Conti alla mano, c’è chi afferma che le bollette avranno un aumento graduale nei prossimi anni.

Entro il 2030 l’acqua subirà un aumento del 44%, una cifra veramente assurda, che si aggiunge agli innumerevoli rincari che le famiglie devono già sostenere.