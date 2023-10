Tariffe telefoniche, rincari da 5€ al mese per tutti da questo operatore I Non solo telefoni, paghi di più internet

Se siete tra quegli utenti che stavano pensando che gli aumenti fossero finiti, vi stavate sbagliando veramente di grosso.

Ebbene sì, perché c’é un provider di servizi telefonici che “sarà costretto” ad aumentare le sue tariffe mensile ai suoi utenti. Ed i rincari avverranno, ovviamente, come al solito, con una rimodulazione unilaterale dei contratti. Tutti le conoscono bene. Queste maledette rimodulazioni sono iniziate a novembre dello scorso anno.

Il primo provider ad utilizzarle, come ben ricordate, è stato TIM, seguito a ruota da altri come Vodafone, WindTre, Fastweb. Insomma, sono stati tantissimi i cittadini che hanno subito aumenti. Hanno protestato, non c’é dubbio. E le loro ragioni sono arrivate sino all’Unione Europea. Ma quest’ultima ha dichiarato legittimi gli aumenti.

Quindi, nessuno ha potuto farci nulla. Ed anche in questo caso, bisognerà subire i rincari senza fiatare. Certo, c’é sempre la possibilità di avvalersi del diritto di recesso senza pagare penali! Per quanto riguarda il nuovo provider che aumenterà le sue tariffe, questo ha stabilito anche la data di entrata in vigore delle rimodulazioni.

Si parla, infatti del prossimo novembre. Il giorno stabilito è il primo giorno di questo mese. Insomma, manca davvero poco per ritrovarsi con delle tariffe aumentate. E dovete sapere che non si tratta neanche di aumenti di poco conto. Infatti, si parla di ben 5 euro in più al mese! Una vera e propria stangata, non credete?

Fastweb ed aumenti delle tariffe a novembre: una mazzata per i suoi clienti!

La motivazione risiede nel fatto che l’azienda deve fronteggiare quelle che sono le sue spese crescenti per offrire dei servizi qualitativamente ottimali ai suoi clienti. Gli utenti interessati da queste rimodulazioni sono coloro i quali hanno sottoscritto una tariffa mobile. Ovviamente, aumenta il prezzo della opzione mensile, ma il bundle compreso al suo interno resterà invariato. In pratica, non aumenterà!

Fastweb non è nuova a queste rimodulazioni al rialzo delle sue tariffe e ne abbiamo dato cenno già in apertura. E sono tante le tariffe coinvolte dagli aumenti. Pensiamo, ad esempio, a Fastweb NeXXt Mobile o a Mobile 250, Mobile 500, Mobile 700 8GB. Ma, andando sul sito internet del provider, ne troverete ancora delle altre. E non sono affatto poche.

Gli aumenti varieranno da 5 centesimi sino a 5 euro al mese. Come al solito, l’azienda informerà i suoi clienti attraverso un sms. Questi ultimi potranno esercitare il diritto di recesso fino al prossimo 15 gennaio senza pagare alcuna penale. Lo potranno fare via Pec o tramite raccomandata, ma anche all’interno dell’App del provider o presso i centri autorizzati!