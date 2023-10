Smartphone, radiazioni oltre il limite consentito: i cellulari più pericolosi I Sono modelli comunissimi

Ci si ritrova nuovamente a parlare di smartphone e della loro pericolosità per la salute degli esseri umani che li posseggono.

Questi dispositivi sono diventati, ormai, di utilizzo quotidiano, anzi, potremmo dire che senza di essi, gli utenti non riuscirebbe neanche più a vivere. Sì, perché se li portano dietro in qualunque occasione, finanche al bagno. Ogni momento è buono per far sì che questi device vengano utilizzati. Ciò avviene perché esiste una quantità enorme di applicazioni.

E tutte vengono utilizzate ogni giorno a tutte le ore. Pensiamo alle varie piattaforma social o a quelle di messaggistica istantanea. Grazie ad esse ci si può connettere, in un solo clic, con il mondo intero. Insomma, divengono fondamentali non solo per svago, bensì anche per lavoro. Si può interagire con i clienti o i colleghi in pochissimi secondi.

Ma di applicazioni utilizzate ce ne sono davvero tantissime. Pensiamo a quelle che consentono di ascoltare musica o di visionare contenuti multimediali come film, serie tv, documentati. Insomma, la scelta è vasta, c’é quasi l’imbarazzo. Quello che, però, non si conosce o si fa finta di conoscere è la pericolosità di questi smartphone.

Ne abbiamo parlato ampiamente nelle scorse settimane. La Francia ha vietato l’utilizzo e la vendita di iPhone 12 fino a quando Apple non avrebbe risolto la situazione. Il livello di radiazioni emesse sarebbe superiore al limite consentito. Ma dovete sapere che non è il solo smartphone ad essere accusato di essere pericoloso. Ce ne sarebbero ancora molti e tutti vengono utilizzati dalla maggior parte degli utenti.

Modelli comuni e pericolosi: attenzione a questi smartphone!

Ebbene sì, quando si utilizzano i propri smartphone non si pensa affatto che possano essere pericolosi per la propria salute. Ed invece bisognerebbe riflettere su ciò che potrebbe capitare. Abbiamo parlato, come già accennato in precedenza, degli iPhone 12, ma, secondo alcune ricerche, il numero di modelli di cellulari pericolosi supererebbe i 50.

Sì, avete capito benissimo. Si tratta di un numero davvero enorme. E sono tanti quelli molto conosciuti ed anche utilizzati dagli utenti. Non c’è alcuna differenza tra le società produttrici. Pensate, poi, che ce ne sono alcuni che, negli ultimi mesi, sono stati attenzionati moltissimo dagli esperti. Sì, perché si parla anche di device di nuova generazione.

Su tutti, spiccano i Samsung Galaxy Z Flip 5G o i Galaxy Note 10 Plus. Ma troviamo anche lo Xiaomi Poco X3 ed il Motorola Edge. Insomma, sono smartphone che vengono utilizzati da tantissimi utenti durante le loro giornate di vita quotidiana, che sia per lavoro o per svago. I loro livelli di radiazioni emesse sono oltre il limite consentito. In attesa di nuovi studi che confermino i risultati: attenzione!