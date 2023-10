Nuove specie, scienziati scoprono lumaca giallo fosforescente I Ha il nome di un noto cocktail: il motivo fa ridere

In America è stata scoperta una nuova specie con un nome assai buffo. Scopriamone insieme i (seri) motivi.

Un nuovo, particolarissimo, tipo di chiocciola è stata scoperta nella Florida degli Stati Uniti ed è stata prontamente rinominata in onore di un popolare tipo di cocktail, si chiama infatti ‘Margarita snail‘. Come mai un nome tanto buffo, tanto incongruo?

La specie, una lumaca di mare essenzialmente, è stata ritrovata presso l’arcipelago di isole tropicali dette ‘The Keys‘, al largo della Florida, nella parte meridionale del paese. L’arcipelago è la casa di una barriera corallina; l’unica negli Stati Uniti. Il peculiare ecosistema è la casa di molteplici animali altrimenti inesistenti nel resto del mondo.

La lumaca in questione presenta una colorazione estremamente brillante, un giallo che si può solo definire ‘intenso’. Pertanto gli scienziati l’hanno prontamente rinominata in onore di uno dei cocktail più amati nella zona.

Lontano parente delle chiocciole che strisciano nei giardini e nei parchi sulla terraferma, le lumache di mare spendono gran parte del loro tempo in un unico luogo. Solitamente trovano un anfratto che ritengono adatto a supportare la propria esistenza, fondono la propria chioccola col terreno e non si muovono più dal luogo. La lumaca a propria volta utilizza una ragnatela a base di muco che cattura frammenti di cibo e naturalmente il plankton.

Una lumaca di mare assai particolare, ecco perchè si trova solo in Florida

Le lumache in questione sono state scoperte solo nel 2023 a causa delle ridotte dimensioni; sono infatti difficilissime da scovare e prediligono luoghi particolarmente nascosti nella barriera corallina. Occorre allora una meticolosa e accurata ricerca, con maschera e boccaglio. Il colore acceso viene utilizzato per spaventare e allontanare i predatori; spesso lumache di mare della stessa specie utilizzano colori differenti, onde confondere ulteriormente la possibile minaccia.

In particolare la lumaca in questione è stata rinominata ‘Cayo Margarita‘ in onore dei cocktail della canzone di Jimmy Buffet ‘Margaritaville’. Una citazione pop; anche gli scienziati dopotutto amano divertirsi. Il colore potrebbe anche essere un avvertimento; il muco infatti di queste creature può essere velenoso, non è neutro al tatto.

La lumaca sta conoscendo, allo stadio attuale, una crescita notevole; infatti predilige i coralli morti e, col cambiamento climatico e l’innalzarsi delle temperature, anche vasti ‘pezzi’ della barriera stanno morendo uno a uno. Come in Australia, così nella Florida statunitense.