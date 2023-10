Forno, il trucco della casalinga: rimuovo lo sporco più ostinato con questo oggetto di cucina I Ti cambia la vita

Le casalinghe hanno appena scoperto una nuova tecniche per pulire in maniera rapida, efficace e senza danni il forno. Scopriamolo insieme, seppure con le debite precauzioni.

E’ difficile immaginare parti della cucina più sporche, più estremamente luride del forno. Complici il forte calore, l’utilizzo dell’olio, la cottura di cibi ad alto tasso di grasso o zucchero, il procedimento porta rapidamente a sporcare l’intero forno. Accanto alla rastrelliera l’elemento che più solitamente si desidera avere pulita è l’anta del forno.

Eppure non è affatto così facile. Lo sporco diventa presto resistente crosta, appiccicaticcio e resistente ai più virulenti prodotti da cucina. Si rischia di perdere inutilmente tempo o, cosa ancora peggiore, danneggiare il forno stesso.

Vi è poi l’elemento del grasso, una delle tante nefaste conseguenze di cucinare arrosti e ogni genere di carne. Il grasso cola nelle giunture, s’infiltra nei serramenti, corrode gli ingranaggi. Ed è davvero difficile da rimuovere.

Una possibile soluzione consiste nell’usare una capsula bagnata del detersivo solitamente utilizzato per la lavastoviglie. Per quanto sembri una soluzione bislacca, da adoperare con attenzione, utilizzando i guanti, sembra che funzioni molto bene per ridare chiarore e lucentezza all’anta del forno.

Come pulire il forno, ecco alcune rapidi ed efficaci soluzioni

La tecnica prevede di inumidire la classica capsula rettangolare per la lavastoviglie e di strofinarla con delicatezza sulla superficie dell’anta del forno. E’ importante che la capsula rimanga umida, altrimenti si rischia di graffiare il vetro. Un rimedio non solo utile, ma a confronto con altri prodotti anche straordinariamente economico.

Solitamente, dopo aver passato la capsula, è consigliabile di inumidire un panno ed effettuare un ultimo passaggio sulla porta del forno. Il tutto non dovrebbe richiedere, secondo le testimonianze delle casalinghe sul giornale britannico Express, più di 10 minuti. Naturalmente, occorre ribadirlo, non si tratta di metodi scientifici, ma puro fai-da-te; a volte funziona, a volte no. Il rischio di danneggiare il forno è abbastanza raro, ma può succedere, non vi sono certezze come coi prodotti scientifici.

In effetti le capsule per la lavatrice sono state create per fare piazza pulita (letteralmente) degli sporchi più ostinati di piatti e pentole, pertanto ha senso che siano così potenti, una volta applicati su specifiche superfici. Hanno inoltre una superficie abrasiva che cancella lo sporco incrostato, senza però lasciare cattivi segni o peggio rigare il vetro stesso. E sono inoltre – dettaglio non ininfluente – molto facili da trovare.