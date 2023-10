Bollette alle stelle, un piccolo gesto quando fai colazione ti fa spendere 20€ in meno I Vale la pena farlo sempre

Il risparmio si ottiene con piccoli, anzi piccolissimi gesti da mettere in pratica nel quotidiano, giorno dopo giorno, a qualsiasi ora.

Ogni momento è buono per fare sì che si possano mettere in pratica delle sane abitudini. Ed anche al mattino, durante la colazione e, soprattutto la sua preparazione, bisogna stare molto attenti a ciò che si fa. Purtroppo, come ben sapete, le bollette della fornitura di energia elettrica sono arrivate alle stelle, sono una batosta.

Ed in questa stagione autunnale si preparano nuovi rincari. Per la precisione aumenteranno del 12%. Tutto ciò l, si andrà a sommare ai già alti prezzi dei carburanti ed a quelli dei altri beni e servizi. Insomma, questa situazione è generalizzata, ma ciò che molta più paura sono, ovviamente, le bollette. Si, perché queste sono relative ad i consumi energetici.

Certo, c’è il bonus bollette ad aiutare le famiglie italiane in gravi condizioni di disagio economico. Ed il Governo ha intenzione di prorogare questa misura fino al prossimo 31 dicembre. Grazie a questa misura di sostegno al reddito, sono molte le famiglie che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. La maggior parte di queste, poi, ha tratto beneficio anche da alcuni trucchetti magici.

Alcune buone abitudini in pratica, che hanno consentito loro di risparmiare ulteriormente sui costi energetici. In questo articolo, vogliamo darvi un consiglio efficacissimo che ci consentirà di consumare meno energia e, di conseguenza, pagare anche meno in bolletta. E tutto parte dal momento della colazione!

Una sana abitudine, un piccolo gesto che salva le finanze.

Di trucchetti e buone abitudini ne abbiamo viste davvero tantissimi. Ma questa risulta essere davvero efficace. Dicevamo che parte dal momento della colazione. Ebbene sì, perché ha come protagonista il bollitore. Si, quel piccolo elettrodomestico che consente agli utenti di ottenere l’acqua calda in minor tempo rispetto all’utilizzo dei fornelli a gas. Cero, anch’esso ha dei consumi abbastanza alti.

Ma noi siamo qui per questo, per consigliarvi come ottenere risparmio. Quando si utilizza un bollitore per ottenere l’acqua calda per tè, tisane o anche per cuocere riso e pasta, bisogna stare attenti ad alcune cose. La prima riguarda l’acqua da bollire. Il nostro consiglio è quello di inserire al suo interno solo quella che serve realmente.

Se, poi, siete tipi che sorseggiano tè tutta la giornata, vi consigliamo di bollire più acqua in un sol colpo e di trasferire quello non utilizzata in un thermos in modo da tenerla calda per più tempo senza doverla riscaldare. Infine, c’è un altro consiglio da tenere bene a mente ed anche questo va di pari passo con il risparmio. Bisogna pulire il vostro bollitore in maniera costante. Pensate che, seguendo questi sem ok ci consigli, potrete ottenere un risparmio di ben 20 euro in bolletta.