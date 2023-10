Smartphone, da oggi prima di caricarlo fai questa operazione I Stai rovinando la batteria: ci metti un secondo

Quando carichi il tuo smartphone stai rovinando la batteria senza nemmeno rendertene conto. Da adesso in poi non dimenticare di fare questa operazione per allungare la vita del tuo cellulare.

Gli smartphone sono ormai uno degli oggetti tecnologici più diffusi a livello mondiale. Ci sono coloro che mai rinuncerebbero ai modelli con la mela, non so se li avete presenti, e chi invece preferisce ancora il caro Android. La scelta in genere, dipende dalla tipologia di utilizzo che si fa dell’apparecchio, dalle funzionalità di cui si ha bisogno anche dai gusti personali.

Quello che è certo è che non facciamo mai a meno del nostro smartphone. Lo utilizziamo per moltissime ora al giorno, contravvenendo a tutti quelli che sono i consigli degli esperti, che ci dicono spesso di limitare l’utilizzo di questa tipologia di apparecchi perchè potenzialmente dannosi.

Ovviamente non siamo qui per parlare di questo, ma di ben altro. Sembra che ognuno di noi, fino ad oggi, ha sempre sbagliato nella ricarica del proprio cellulare. I vecchi modelli di tali dispositivi, ad esempio, richiedano molte ore per la ricarica. Ma adesso le ricariche vanno veloci come la luce.

In realtà non sapremmo dirvi se questo è un bene o un male, ma tu sei davvero convinto che stai mettendo in carica il tuo smartphone nella maniera corretta?

Ecco cosa fare prima di mettere in carica lo smartphone

Insieme alla crescita del mercato degli smartphone, è cresciuto anche quello relativo agli accessori di questi dispositivi. Ognuno di noi possiede una serie di oggetti da apporre sul dispositivo o da utilizzare insieme ad esso, come ad esempio gli auricolari, perfetti per avere le mani libere mentre si sta al telefono, vetrini protettivi e smartwatch.

Ma c’è un accessorio che ogni proprietario di smartphone ritiene indispensabile per proteggerlo, ma che potrebbe interferire con la ricarica. Stiamo parlando della classica cover che ognuno appone al dispositivo per proteggerlo da eventuali colpi. Certo, a volte ne rovina l’estetica ma questo poco importa.

Cosa devi fare quando metti in carica lo smartphone

Alcuni modelli si smartphone nel momento in cui si mettono in carica si surriscaldano. Questo succede perchè ovviamente lo smartphone in quel momento sta utilizzando tutta la propria energia per poterne ricevere dell’altra. Il surriscaldamento a lungo andare potrebbe danneggiare la batteria.

Per poter godere di uno smartphone con una vita molto più lunga, si rivela quindi essenziale, togliere la cover prima della ricarica. In questo modo l’aria potrà circolare e lo smartphone non surriscaldarsi. La soluzione che in molti cercavano.