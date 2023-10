Lavastoviglie, fai subito questi controlli: stai pagando di più senza saperlo I È un vampiro della tua bolletta

La lavastoviglie è la vera sanguisuga della tua bolletta della corrente elettrica. Forse dovresti proprio controllarla perchè forse stai spendendo troppo e non lo sai ancora.

Oggi siamo qui per parlare con voi di un elettrodomestico che fino a qualche anno fa non era comune trovare in casa degli italiani, ma che, con il passare del tempo si è preso la sua rivincita. Adesso sono in pochissimi a non avere la lavastoviglie e a lavare i piatti a mano. Soprattutto se si è una famiglia numerosa, occorre dire che è estremamente comoda.

È altrettanto vero che si tratta di un elettrodomestico che è in grado di disinfettare e pulire le stoviglie contemporaneamente e questo non è di poco conto. Le moderne tecnologie, ovviamente, ne permettono l’utilizzo con un notevole risparmi energetico. Buona parte delle lavastoviglie attualmente presenti sul mercato sono dotate di funzionalità eco a risparmio energetico.

Rispetto se dell’ambiente con la loro A ricca di + e anche del tuo portafoglio. Insomma, sembra proprio che tu non abbia motivo per non averne una in casa. Probabilmente sono proprio tutti questi aspetti a fare in modo che siano sempre di più le persone che decidono di acquistare ed installare una lavastoviglie nella propria cucina.

Ma ti dobbiamo dare un piccolissimo avvertimento, non prendertela a male. La lavastoviglie, come ogni elettrodomestico, ha un certo consumo. Questo si traduce in un aumento della bolletta? Non necessariamente, ma adesso te lo spieghiamo.

La lavastoviglie una piccola sanguisuga

Se improvvisamente noti un piccolo aumento della tua bolletta per la fornitura di energia elettrica, forse ti dovresti porre qualche domanda. Probabilmente hai uno dei tuoi elettrodomestici che non sta funzionando come dovrebbe. Gli esperti, ad esempio, raccomandano di procedere sempre e costantemente con una buona manutenzione degli apparecchi.

Avere un elettrodomestico che per un qualsiasi motivo lavora con il proprio motore sotto sforzo provoca un consumo maggiore di energia elettrica, vuoi veramente correre questo rischio. La manutenzione risulta essere molto più importante di quello che si possa pensare e ti spiegheremo che in che modo influenza anche sul rendimento della tua lavastoviglie.

Cosa controllare

Nonostante tu abbia scelto la tua lavastoviglie facendo molta attenzione a quelle che sono le sue caratteristiche e soprattutto alla classe energetica, lei resta l’elettrodomestico che consuma una quantità maggiore di energia all’interno dell’abitazione. Ma per evitare che la spesa sia eccessiva è importante controllare che sia tutto in perfette condizioni. Innanzitutto occorre accertarsi che i tubi non presentino delle perdite.

Altrettanto importante è che la porta chiuda in maniera perfetta e che la molla non sia usurata. Attenzione poi al calcare e alla ruggine, che potrebbero creare potevi problematiche. Nel caso in cui si notino delle perdite è raccomandabile chiamare immediatamente l’esperto per cercare di comprendere se sia il caso di riparala o di acquistare un nuovo elettrodomestico.