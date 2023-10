Freezer, stai consumando il doppio della corrente: ti basta metterlo a questa temperatura per risparmiare

Spreco di energia nella maggior parte delle case in cui il congelatore viene messo a questa temperatura. Non serve a nulla se non a farti spendere denaro.

Evitare lo spreco energetico vuol dire, in primo luogo, saper utilizzare in maniera corretta i propri elettrodomestici. Non si fa riferimento a un particolare apparecchio piuttosto che a un altro, ma in generale a tutti gli elettrodomestici di piccole e di grandi dimensioni che si hanno in casa.

Ognuno di loro influisce, in maniera più o meno importante sulla nostra bolletta dell’energia elettrica. Che tu ci creda o meno, questa è la realtà. Se non sai utilizzare gli elettrodomestici vedrai la tua bolletta impennarsi e non potrai dare la colpa solo ed esclusivamente al rincaro dei prezzi.

Quindi innanzitutto è importante saper scegliere gli apparecchi da tenere nella propria abitazione. Inutile avere un frigo di piccole dimensioni se poi lo si riempie all’inverosimile. Altrettanto vero che a volte, per risparmiare qualche euro nel momento dell’acquisto di un prodotto, ci si condanna a una vita di sperperi.

Ma la sola scelta di un elettrodomestico a risparmio energetico non può essere sufficiente, per riuscire a risparmiare. Di seguito ti indichiamo il motivo.

Qualche chiarimento sulla temperatura

Facciamo un po’ di chiarezza, tanto il frigo quanto il congelatore, per poter funzionare nella maniera corretta devono essere utilizzati seguendo alcune semplicissime indicazioni, che in genere vengono fornite dalla casa produttrice all’interno del manuale d’uso. Ma in linea di massima ci sono le temperature corrette a cui impostare l’elettrodomestico.

Utilizzare la temperatura corretta vuol dire, innanzitutto conservare gli alimenti nella maniera migliore, senza danneggiarli e presumibilmente renderli immangiabili. In tale ottica sembra chiaro che impostare il frigorifero a 3 gradi e il congelatore a -22 non ha molto senso.

La temperatura giusta

Mantenere la temperatura del congelatore troppo bassa non solo non serve a nulla, ma è anche controproducente. Questo cosa significa? Che esagerare con una temperatura troppo bassa vuol dire, sostanzialmente avere un dispendio energetico maggiore, senza poter avere nessun riscontro positivo sulla conservazione del cibo.

La temperatura corretta a cui impostare il congelatore è quella di -18 gradi, non più bassa. Una temperatura che permette di conservare il cibo senza incidere sulla bolletta. Mistero svelato anche per questa volta.