Bancomat, tre errori comuni quando lo usi e ti costano tantissimo I La banca non te l’ha detto

Nonostante si stiano registrando chiusure generalizzate degli sportelli Bancomat, sono ancora molti gli utenti che utilizzano i loro servigi.

Ebbene sì, si tratta di coloro i quali restano ancora saldamente ancorati al contante. Hanno bisogno di sentire tra le mani le banconote ed il loro odore per sentirsi al sicuro. La transazione digitale non li ha scalfiti. Non è riuscita a convertirli alla tecnologia. A loro non importa dover percorrere numerosi chilometri per prelevare contante.

Hanno paura di ciò che può capitare loro online. Parliamo di truffe e raggiri che sono molto, ma molto frequenti. Certo, online è facile cadere nelle trappole dei truffatori, ma anche all’interno degli sportelli bancomat non è affatto difficile. E, poi, si commettono degli errori assurdi che possono costare molto, ma molto caro.

Si tratta di errori fatali, ma comunissimi che finiscono col compromettere definitivamente i risparmi accumulati in un’intera vita di sacrifici. Bisognerebbe evitarli per restare molto più sereni, per dormire sonni tranquilli. Molti, però, non sanno neanche da dove cominciare. Eppure, basterebbe soltanto informarsi al meglio.

Innanzitutto, quando si iniziano i rapporti con la banca. Sì, perché queste ultime non informano i clienti su alcuni comportamenti da mettere in atto e quali sono quelli da rifuggire. In questo articolo, vogliamo mettervi in guardia da alcuni che sono davvero molto, ma molto pericolosi. Vediamo insieme, affinché possiate conoscerli e tenerli alla larga.

Bancomat ed errori: ecco quelli che si trasformano in una batosta economica.

Il primo consiglio che sentiamo di darvi riguarda la tipologia di carta utilizzata. Sì, perché risulta molto facile sbagliarsi. Sono molti gli utenti che beneficiano dei servigi sia delle carte di debito che di quelle di credito. Le prime, associate al conto, consentono di prelevare i risparmi che sono contenuti sui conti correnti. Meglio utilizzare queste e non quelle di credito.

Ebbene sì, perché sarà addebitata subito una commissione del 2% sul prelievo e, poi, matureranno gli interessi da versare alla banca, dal giorno del prelievo sino al giorno della copertura della cifra del contante prelevato. Meglio evitare. Quando, poi, si va presso un ATM a prelevare, bisogna informarsi quali sono i costi per tale operazione.

Sì, perché presso gli sportelli del proprio Istituto questi sono gratuiti, mentre in altri ci sono delle commissioni assurde da pagare. Infine, vi consigliamo di stare molto attenti agli scoperti. Sì, avete capito benissimo. Prelevare più contante di quello contenuto sul proprio conto corrente costerà molto, ma molto caro. Pensate che gli interessi verranno maggiorati del 39% e, in caso di scoperto non concordato, ci sono delle commissioni altissime da pagare.