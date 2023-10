Banche, se al telefono ti dicono questo riaggancia subito: è l’ultima truffa I Ti stanno prosciugano il conto

Il mondo delle truffe bancarie, è qualcosa di assai variegato, per questo, molto spesso, si ha difficoltà a non cadere in trappola.

Ne esistono davvero tantissime. Possiamo citare, ad esempio quelle che avvengono all’interno degli sportelli bancomat, sia di persona che da remoto, ma anche quelle telefoniche o via mail. Ed ora, proprio in questi giorni, ne sta spopolando una via telefono che ha già mietuto numerosissime vittime nel nostro Paese.

Ebbene sì, purtroppo, nonostante le raccomandazioni degli esperti e degli stessi Istituti Bancari, sono molti gli utenti che abboccano all’amo e finiscono col perdere tutti i loro risparmi. Come abbiamo accennato già in precedenza, non bisogna pensare che questi raggiri avvengano soltanto via telefono o online. Sì, perché i Bancomat restano ancora i luoghi preferiti dai criminali.

Pensiamo alla truffa del lama o a quella del giornale, ma anche a quella del finto dipendente di Banca che sostituisce i soldi appena prelevati dalle vittime con banconote false. Ed ancora, ne abbiamo parlato molte volte, è sempre bene tenere d’occhio eventuali manomissioni per l’installazione di skimmer, piccoli dispositivi in grado di clonare la carta e rubare il Pin.

Certo, grazie alla tecnologia e a internet, poi, stanno sempre più spopolando le truffe online. ma anche quelle al telefono sono molto in voga. Pensiamo, ad esempio, a quella di cui vogliamo parlarvi in questo articolo. Gli utenti ricevono una telefonata e l’interlocutore chiede di effettuare delle operazioni durante la telefonata. Vediamo cosa accade.

Banche e telefonate agli utenti: se vi chiedono questo, terminate la conversazione.

Ebbene sì, è questo il comportamento giusto da mettere in pratica. Dovete sapere, infatti, che arriva una telefonata da un numero verde o da quello che potrebbe sembrare un centralino. L’interlocutore si presenta come un’operatore telefonico della vostra banca di appartenenza e vi chiederà di compiere delle operazioni durante la telefonata.

Noi vi consigliamo di non farlo. Vediamo cosa stanno chiedendo ai poveri utenti ignari che diventano così vittime sacrificali. Ovviamente, non ci sarebbe bisogno di dirlo, si tratta di finti operatori. La prima cosa che questi chiedono è di effettuare una videochiamata per inquadrare i QR Code presenti sui display degli ATM. Non fatelo!

E non fate neanche operazioni di pagamento con la scusa di aggiornamenti o cosiddette operazioni di prova. Nessuno vi restituirà nulla! Infine, se vi chiedono di scaricare applicazioni non ufficiali della vostra banca, rifiutatevi categoricamente. Ovviamente, sarebbe il caso di chiudere la telefonata prima che possano partire richieste strane da questi finti operatori!