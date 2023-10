WhatsApp, rivoluzione archiviazione chat: adesso sarà impossibile scoprire le chat che vuoi tenere segrete

La privacy e la sicurezza degli utenti che utilizzano WhatsApp è sempre al centro dell’attenzione degli sviluppatori di Meta.

Possiamo dire, in realtà, che lo sia sempre stata. Su tutte, possiamo menzionare la crittografia end to end che consente di tenere ben celate a terzi, ma anche a WhatsApp stessa, quelle che sono le conversazioni tra due utenti, ma anche quelle di gruppo. Solo i diretti interessati possono conoscere i messaggi scambiati.

Ma di funzionalità assurde, sia all’interno delle versioni stabili che all’interno delle versioni beta ancora in fase di test, ce ne sono davvero tantissime. Ed oltre tenere alta la guardia per la tutela della privacy e della sicurezza, queste sono volte al miglioramento della fruizione della piattaforma di messaggistica. Quest, è bene ricordarlo, è la più utilizzata al mondo.

Pensate che gli utenti globali risultano essere ben 3 miliardi. E nel nostro paese sono 35 milioni gli utenti che l’hanno scelta per mettersi in comunicazione con amici, parenti, ma anche clienti e colleghi di lavoro. E’ una percentuale altissima. Possiamo dire che questa sia un’applicazione a 360°. E quello che sta per arrivare in piattaforma ha davvero dell’incredibile.

Sì, perché consentirà di tenere realmente segrete tutte quelle chat che vengono archiviate dagli utenti. Nessuno più sarà in grado di entrare in piattaforma e tenere traccia di ciò che è stato archiviato. Insomma, ci sarà una vera e propria rivoluzione, un cambiamento epocale. Andiamo a vedere, insieme, di cosa si tratta.

WhatsApp e chat archiviate: il cambiamento parte adesso.

Certo, qualcuno potrebbe sostenere che qualcosa di simile esista già e che le chat bloccate già sono difficilmente accessibili. Bisogna conoscere il Pin o avere l’accesso biometrico per poterle visionare. Certo, ma ciò che sta arrivando in piattaforma è qualcosa di completamente diverso e che migliorerà notevolmente la privacy di tutti gli utenti!

Ovviamente, questa nuova funzionalità riguarda proprio le chat bloccate. E se adesso tutti gli utenti possono bloccarle e renderle invisibili agli altri attraverso i codici Pin dei propri telefoni o grazie agli accessi biometrici, quando arriverà, stravolgerà praticamente tutto. Sì, avete capito benissimo. Questo perché prevederà qualcosa di molto, ma molto diverso.

Ebbene, al suo arrivo, consentirà agli utenti di impostare dei codici segreti di accesso. Saranno completamente personalizzabili da tutti. Dovete sapere, però, che, al momento, questa nuovissima ed importantissima funzionalità è ancora in fase di test. Non si sa ancora quando sarà disponibile per tutti gli utenti, ma se ne conosce già la sua fondamentale importanza.