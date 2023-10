Smartphone, la funzione segreta ti salva la vita e il conto in banca I Adesso puoi stare davvero sereno

Gli smartphone, nel tempo, sono diventati sempre più strumenti indispensabili nella vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo.

Li utilizzano per fare tutto, a partire, ovviamente, dalle semplici telefonate e dall’invio di messaggi. Ora, però, dovete sapere che esiste una funzionalità sconosciuta alla maggior parte dei possessori di smartphone, che risulterà essere utile come salvavita ed anche salva conto corrente. Proprio per il fatto che è sconosciuta, possiamo definirla segreta.

Diciamoci la verità, nonostante un utilizzo massivo che si fa di questi dispositivi, sono ancora molte le funzionalità nascoste, segrete che nessuno utilizza. Sì, perché ci si limita, nella stragrande maggioranza dei casi, a fruire dei servigi delle piattaforme social, come TikTok, Instagram e Facebook e delle piattaforme di messaggistica.

Tra queste ultime annoveriamo quelle maggiormente utilizzate: WhatsApp e Telegram. Oltre queste applicazioni, sono molti gli appassionati di giochi o quelli che scaricano applicazioni per la navigazione. Certo, ce ne sono ancora tantissime altre in giro e tutte largamente utilizzate. Ma ciò che preme farvi sapere è una funzionalità davvero fantastica.

Una che, come accennato già in apertura, vi consentirà di tenere salva la vita ed anche il conto in banca! E’ qualcosa che aiuterà tutti a stare più sereni. Ecco perché abbiamo necessità che ne veniate a conoscenza. Grazie ad essa potrete dormire sonni tranquilli. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e, soprattutto come poterne usufruire.

Con una giusta combinazione di dispositivi questa funzionalità vi salverà la vita.

Innanzitutto, vi diciamo che il numero di dispositivi da combinare sono due. Ed entrambi fanno parte dell’ecosistema Apple. Sì, avete capito benissimo. La Società di Cupertino pensa sempre a tutto, ma proprio a tutto. I due dispositivi protagonisti del nostro discorso sono gli iPhone e gli HomePod. La funzionalità in questione, invece, è fruibile in maniera totalmente gratuita. Vediamo di cosa si tratta.

In pratica, questa funzione importantissima avviserà tutti gli utenti in caso di incendi all’interno dell’abitazione. Ecco perché abbiamo detto che riuscirà a salvare le vite ed anche i conti in banca. Si riusciranno a prevenire infortuni anche gravi e, ovviamente, la casa non verrà distrutta. Si parte dall’iPhone. Bisogna avviare l’App Casa ed attivare le Nuove funzionalità di sicurezza e protezione.

In questo modo, verrà attivato il riconoscimento del suono del vostro HomePod. Si andrà ad attivare la funzione di riconoscimento suoni per il fumo. In questo modo, nella malaugurata ipotesi che il vostro allarme antincendio si attiva a causa del fumo presente in casa, l’HomePod riconoscerà il suono ed invierà al vostro iPhone un segnale di avviso, salvando capre e cavoli!