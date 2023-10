Samantha Cristoforetti: vi spiego come farlo in assenza di gravità I Il web impazzisce per il trucco dell’astronauta

Samantha Cristoforetti svela a tutti il suo segreto. Ecco come lo fa lei nello spazio, un video virale rivela tutto.

Samantha Cristoforetti classe ’77 è passata alla storia per essere stata al prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea e inoltre la prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. Insomma, in un mondo in cui, ad avere la supremazia sono gli uomini, lei ha superato i confini dell’atmosfera.

Una donna che ha realizzato il sogno che hanno tutti i bambini, essere un’astronauta. Una donna da record che con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014/2015 ha sancito la massima permanenza di una donna nello spazio in un singolo volo. Spesso la cronaca però, ha parlato di lei, non solo per i suoi record, ma anche per i suoi video social.

Perchè la nostra astronauta dispensa spesso dei video che poi diventano virali, su quello che riguarda la vita nello spazio. Video divertenti anche se in fondo noi nello spazio non ci andremo mai, ma in fondo, fantasticare non ha mai fatto male a nessuno.

Questa volta Samantha nel suo video ci mostra come fare una cosa che per noi è veramente banale, forse non gli diamo nemmeno la giusta importanza. Ma nello spazio tutto ha un peso maggiore… a no, scusate era solo figurativo.

Samantha Cristoforetti e una dolce abitudine

Gli italiani sono un popolo di abitudinari. Pensiamo a tutte le abitudini che abbiamo, anche le più semplici, quelle quotidiane, tipo il caffè al mattino. C‘è chi proprio non potrebbe iniziare la giornata senza il proprio caffè e sappiate che gli astronauti potrebbero essere costretti a rinunciarci.

Adesso dai, va bene in cibo speciale, quello in pasticche che ti offre qualsiasi tipo di nutriente, ovvio che Samantha i tortellini in brodo mentre è nella spazio non li mangia e in fondo ci si può abituare a tutto. Gli astronauti hanno una preparazione veramente particolare, ma rinunciare al caffè, impossibile. Samantha ha trovato la soluzione.

La coppa spaziale

Nello spazio anche bere un caffè è una missione, ma Samantha da buona italiana, non può di certo rinunciarvi. Allora ecco la sua soluzione, la stazione spaziale è stata dotata di tazze speciali. In plastica, ha una forma molto particolare e permette di bere il caffè anche a gravità zero.

Insomma, ristabilita la possibilità di gustarsi il caffè, riportare Samantha sulla terra ferma forse non sarà semplice.