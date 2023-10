Monte Bianco, sta succedendo una cosa ancora più spaventosa dello scioglimento dei ghiacciai I Panico tra gli esperti

Panico tra gli esperti, al Monte Bianco sta succedendo un fenomeno molto più grave dello scioglimento dei ghiacciai. Scopriamo da cosa è dipeso tutto questo.

Gli eventi che stanno accadendo alla nostra terra ci fanno preoccupare e non poco. Questo è il motivo principale per cui la Comunità Europea di comune accordo con i paesi che ne fanno parte stanno perdendo delle misure cautelative al fine di migliorare lo stato di salute dell’ecosistema.

Il clima sta cambiando rapidamente e in maniera anomalo. Le estati che tardano ad arrivare e gli inverni che non sono più freddi come una volta. Ma al di là delle classiche frasi del tipo “non ci sono più le mezze stagioni“, vorremmo oggi proiettare la vostra attenzione su un fatto veramente singolare.

Il nostro caso Monte Bianco sta cambiando e non ci riferiamo al solito scioglimento dei ghiacciai a cui spesso ci si riferisce, ma a ben altro. Un fenomeno che sta preoccupando e non poco gli esperti, anche se alcuni dicono che non ci sia motivo di allarmarsi.

Ma costa sta cambiando del nostro caro Monte Bianco? C’è veramente motivo di preoccuparsi?

Il Monte Bianco, la montagna più maestosa delle Alpi

Il Monte bianco grazie alla sua altezza è la montagna più alta delle Alpi sia per la parte che interessa l’Italia che quella che va verso l’Europa. Secondo le stime ufficiali il nostro Monte Bianco si sarebbe guadagnato, grazie alla sua maestosità il posto tra le 7 vette del pianeta.

La montagna si presenta prevalentemente di natura granitica, caratterizzata da profondi valloni dove scorrono i ghiacciai. Insomma, un vero e proprio spettacolo della natura, una delle mete più ambite da chi ama l’alpinismo, con la sua popolarità che va ben oltre il territorio italiano. Ma le stime che arrivano dagli esperti ci dicono che avrebbe, nel tempo, perso parte della sua altezza.

Massiccio del Monte Bianco, i dati sull’altezza

In maniera periodica il Monte Bianco esattamente come tutti i monti con un’altezza piuttosto importante, viene misurato periodicamente dagli esperti, anche per comprenderne l’andamento e lo stato di salute. Ebbene le ultime misurazioni ufficiali ci dicono che l’altezza della montagna sarebbe 2 metri in meno rispetto a 2 anni fa, periodo dell’ultima misurazione ufficiale. Un cambiamento che sarebbe molto più rilevante rispetto a quello che è lo scioglimento dei ghiacciai.

A cosa è dovuto questo? Alle migliaia di alpinisti che ogni anno affollano la vetta, ma anche agli agenti atmosferici, come piogge, grandi, neve e vento. Ma secondo gli esperti non ci sarebbe da fare troppo allarmismo. È infatti possibile che tra altri 2 anni il monte risulti più alto di adesso, insomma, un ciclo che sarebbe nel normale andamento dei fenomeni naturali.