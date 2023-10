Lavatrice, non lavare mai questi indumenti insieme: troppi batteri non basta nemmeno il sapone

La lavatrice, per la totalità delle famiglie italiane, è diventato l’elettrodomestico più indispensabile di tutte per le faccende quotidiane.

Sì, perché consente di lavare il bucato in meno tempo, con minore dispendio di energia fisica e, soprattutto, con minor consumo e spreco di acqua. Tuttavia, però, nonostante un suo utilizzo massivo, questo apparecchio conserva ancora gelosamente alcuni segreti. Sarebbe bene conoscerli dato che consentiranno di avere un bucato perfetto, igienizzato, morbido. Inoltre, conoscerlo al meglio consente anche di non sprecare tantissima energia elettrica che, di questi tempi, è qualcosa di fondamentale.

Come ben sapete, infatti, i costi sono aumentati e le bollette sono lievitate a dismisura. Poi, la stagione autunnale che è appena iniziata è stata foriera di nuovi aumenti delle fatturazioni. Per la precisione, quelle della luce hanno subito aumenti del 12%. Si tratta di una nuova ed ulteriore batosta per le famiglie italiane. In ottica risparmio, bisogna, per prima cosa, capire le reali necessità delle famiglie. Sì, perché il risparmio si ottiene già all’atto dell’acquisto.

Una persona che vive sola non deve acquistare, ad esempio, una lavatrice da 10Kg che sarà prerogativa di una famiglia con bambini. In questo modo, si ottiene un po’ di respiro per le finanze. In più, sarebbe ideale farla partire a pieno carico, ma senza sovraccaricarla, altrimenti oltre a consumare di più, i capi non verrebbero puliti alla perfezione. Per abbassare, poi, i consumi energetici, meglio avviare cicli di lavaggio a basse temperature: 30° sarebbe l’ideale!

Inoltre, gli esperti sostengono che sia il caso di avviare una centrifuga extra al termine del ciclo di lavaggio. In questo modo, il bucato risulterà asciutto e si risparmieranno i consumi della asciugatrice. Ma il consiglio di cui vogliamo parlarvi in questo articolo, esula dai consumi. Bensì, vogliamo porre l’attenzione su un altro aspetto fondamentale: l’eliminazione dei batteri!

Lavatrice e diversi indumenti insieme: mai farlo con questi.

Ebbene sì, dovete sapere che ci sono dei capi che non andrebbero mai lavati insieme ad altri, altrimenti non si potrà dire addio a quelli che sono i germi ed i batteri che tutti hanno necessità di eliminare, debellare. E’ una questione davvero fondamentale questa, forse ancora più importante del raggiungimento dell’obiettivo del risparmio.

Sì, perché come abbiamo già avuto modo di vedere, di trucchetti per risparmiare ce ne sono davvero tantissimi. C’é l’imbarazzo della scelta e tutti sono più o meno funzionanti. Ma di trucchi, escamotage, consigli, su come utilizzare al meglio la lavatrice ed ottenere capi perfettamente igienizzati, ce ne sono davvero pochissimi.

Per questo motivo, vogliamo porre l’accento su un consiglio fondamentale, un segreto svelato da esperti del settore. In pratica, ci sono degli indumenti, della biancheria da non mettere mai insieme nella lavatrice. Parliamo degli strofinacci da cucina. Sì, avete capito benissimo. Lavare questi con gli altri indumenti, risulta essere pericolosissimo. I batteri ed i germi prolifereranno a causa delle basse temperature. Il consiglio è di lavarli da parte ed a temperature ben più alte: almeno 60°.