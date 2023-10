Penuria Bancomat, da oggi non è più un tuo problema I Finalmente puoi fare così tutte le volte che vuoi

Arrivano delle buone, anzi buonissime notizie riguardo gli sportelli Bancomat sul territorio e la loro fruizione da parte degli utenti.

Ebbene sì, e potremmo anche aggiungere, “finalmente”! Come ben sapete, è, ormai, più di un decennio che vanno avanti le chiusure di filiali fisiche e sportelli bancomat presenti su tutti il territorio nazionale. E’ una situazione generalizzata che riguarda tutti gli Istituti di Credito italiani e, ovviamente, tutti i cittadini da nord a sud del nostro paese.

Certo, ci sono delle zone maggiormente penalizzate rispetto ad altre. Basti pensare che sono oltre 5 milioni i risparmiatori che sono rimasti senza un solo sportello bancomat nella propria città di residenza. E questi sono costretti a migrare verso quelle località vicine o confinanti in cui ancora si può trovare qualche ATM ancora in funzione.

Purtroppo, però, molto spesso ci si scontra con commissioni altissime sui prelievi dato che l’unico attivo e funzionante non rientra nel circuito della banca di appartenenza. E tutti questi sono disagi che stanno facendo andare, letteralmente, fuori di testa tutti i cittadini coinvolti. E le previsioni non sono delle migliori.

Infatti, si pensa che si possa arrivare all’abbandono del contante in favore dei servizi digitali offerte dalle banche, ancor prima rispetto a quanto preventivato. Diciamo che sarebbe il caso di iniziare a familiarizzare con la tecnologia offerta dagli Istituti Bancari. Dovete sapere, però, che, come abbiamo accennato in precedenza, c’é un’ottima notizia che riguarda i prelievi di contante. Vediamola insieme.

Gli sportelli Bancomat sono un miraggio nel deserto? Niente paura, da oggi potrete prelevare così senza problemi!

Ebbene sì, non poteva arrivare notizia migliore di questa in un momento tanto delicato per tantissimi risparmiatori che sono costretti a continui prelievi di contante a causa della crisi e dell’inflazione crescenti. L’aumento dei prezzi fa sì che ci sia sempre più bisogno di liquidità per poter sopravvivere sino alla fine del mese.

E’ vero che c’é una corsa, da parte degli Istituti Bancari a chiudere filiali ed ATM in favore dei servizi digitali che li andranno a sostituire. Ciò è dettato dalla loro necessità di ottimizzare i costi di gestione che risultano essere troppo alti. Ma a queste chiusure, fa eco una notizia davvero strabiliante. Ebbene sì, perché tutti gli Istituti Bancari stanno realizzando degli Hub in cui gli utenti potranno effettuare tutte le loro operazioni.

Sì, avete capito benissimo. Si potranno recare in questi grandi centri, queste enormi filiali per effettuare bonifici, operazioni bancarie e, finanche, i prelievi di contante presso gli sportelli Bancomat presenti al loro interno. E’ una notizia davvero importante di cui tutti gli utenti potranno gioire. Certo, sono ancora pochi, al momento, ma siamo sicuri che, in un futuro assai prossimo crescerà la loro presenza su tutto il territorio nazionale.