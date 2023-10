Frigorifero, non devi tenerlo in questo punto della cucina I Ti succhia il triplo dell’energia in bolletta

La totalità delle famiglie italiane è abituata ad avere il frigorifero all’interno delle cucine della propria abitazione.

Sin dal suo arrivo nelle case, questo elettrodomestico si è rivelato un ottimo alleato per la conservazione di cibi e pietanze già pronte. L’unico neo? Consuma molta energia e lo fa sempre, in ogni momento della giornata. Non c’é un solo minuto in cui non abbia bisogno di energia per funzionare. Certo, in alcuni casi sono gli utenti a sbagliare e farlo consumare di più.

Infatti, si ha la pessima abitudine di aprirlo e chiuderlo in maniera continuativa. In questo modo l’aria fredda va fuori dall’apparecchio che, poi, avrà bisogno di succhiare energia per far sì che la sua temperatura ritorni a quella impostata in precedenza. E, poi, dovete sapere che gli scompartimenti di questo elettrodomestico sono fatti per alimenti diversi.

In basso, vanno cibi che hanno bisogno di temperature più basse, mentre in alto, ad esempio, dove la temperatura è più alta, si possono mettere le pietanze già pronte. Fatta questa dovuta divagazione, bisogna focalizzarsi su quello che è l’argomento principale del nostro articolo. Stiamo parlando, ovviamente, dei consumi energetici e di come ottenere risparmio.

Ed un fattore molto importante che può far sì che le finanze familiari tornino a respirare è la posizione del frigorifero. Sì, avete capito benissimo. Una posizione scorretta può far lievitare le bollette della fornitura di energia elettrica. Vi arriveranno fatture da capogiro. Vediamo, allora, come posizionare al meglio questo apparecchio indispensabile.

Ecco dove non tenere il frigo in cucina, altrimenti sarà una batosta assurda!

Questi consigli sono davvero utili, soprattutto di questi tempi in cui sono stati annunciati nuovi aumenti per le bollette della luce, nell’ordine del 12%. Vediamo, allora, dove non è il caso di posizionare il frigorifero nella cucina della vostra abitazione. La prima cosa da tenere bene in conto è la distanza dalle pareti su tutti i lati.

Devono esserci almeno 5 cm di distanza. In questo modo, il calore del motore si disperde totalmente e l’apparecchio non va sotto sforzo e nn consuma energia. Altro consiglio importante è quello che riguarda la distanza tra il forno ed il frigorifero. Devono esserci almeno 50 cm a dividerli. Ebbene sì, altrimenti il calore del forno fa lavorare di più il frigo.

Quindi si consumerà molta più energia. Infine, vi diciamo che è meglio porre il frigo in una zona della cucina in cui non arrivano in maniera diretta i raggi caldi del sole. Anche in questo caso, il calore andrebbe a determinare un riscaldamento del frigorifero che dovrebbe lavorare di più per tornare fresco e, quindi, avrebbe bisogno di succhiare una quantità maggiore energia.