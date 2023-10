Bancomat, se prelevi qui sei un folle: non pensi alle conseguenze I Ti strappi i capelli dopo

Quando utilizzi il bancomat, attento a come lo utilizzi. se prelevi da questi sportelli devi essere proprio un folle, i rischi sul tuo conto sono maggiori di quello che tu possa pensare.

Nostri carissimi lettori, anche questa volta siamo qui per mettervi in guardi nei confronti di una pratica che forse fate fin troppo a cuor leggero e siamo certi che ci darai ragione. Ognuno di noi ha dovuto fare i conti con una continua crescita della digitalizzazione dei pagamenti. Nessun cittadino può più fare a meno né di possedere un IBAN, né tanto meno una carta di debito o di credito.

Innanzitutto perchè in alcuni casi essi sono obbligatori. Ad esempio, i datori di lavoro da alcuni anni ormai, devono obbligatoriamente versare il compenso per il lavoro svolto sul conto corrente del loro lavoratore in quanto tutti i pagamenti devono avvenire con mezzi tracciabili.

La stessa necessità si presenta ai consumatori per quello che riguarda alcuni pagamenti come quello del canone d’affitto, ma anche delle visite mediche. Quindi abbiamo già detto addio ai contanti? In realtà no, anche se sembra essere qualcosa di auspicabile.

Sono ancora in molti ad aver bisogno di contanti. Nonostante le regole vigenti nei piccoli centri abitati ci sono ancora alcuni commercianti che si ostinano a non avere il POS e a permettere i pagamenti con carta. Quindi i contanti sono necessari, inutile negarlo. Averli è semplice, è sufficiente procedere con il ritiro agli sportelli ATM della propria città. Ma sono sicuri?

I rischi degli sportelli ATM

Prelevare allo sportello ATM attualmente è molto sicuro, anche se occorre evidenziare come tali dispositivi in molte città stanno per essere eliminati e dismessi. Nonostante ciò sono ancora moltissimi coloro che li utilizzano. Ma occorre riconoscere che non sempre si tratta di una pratica conveniente.

In effetti non di rado ci si rende conto, dopo il prelievo, che ci è stata addebitata una commissione, che può andare dai 50 cent di euro fino anche ai 2 euro. Quando si parla di commissioni ci si riferisce in buona sostanza a un costo che la banca impone per l’operazione. Insomma, una piccola percentuale per il servizio.

Dove non prelevare

In genere le commissioni vengono applicate ai consumatori nel caso in cui procedono con il ritiro presso uno sportello ATM che non è della propria banca. Ma ci sono degli sportelli da cui non dovresti proprio mai ritirare, ma non perchè sono poco sicuri, ma perchè mettono in atto dei prezzi eccessivamente elevati con notevoli commissioni.

Sono quindi da evitare gli sportelli automatici presenti all’interno dei supermercati, delle stazioni e dei luoghi di rifornimento. In tutti questo casi, in media, vengono applicate delle commissioni eccessivamente elevate. Quindi per evitare spiacevoli sorprese ti consigliamo di non utilizzarli.