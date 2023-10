Smartphone, svelati i 6 killer della batteria: è solo colpa loro se non ti dura più nulla I Fai così e risolvi

Quando si è in possesso di uno smartphone, quello a cui si fa più attenzione è tenerlo sempre carico, in special modo quando si è fuori casa.

Purtroppo, però, non sempre ci si riesce e l’obiettivo non viene raggiunto. Può capitare, infatti, che ci si ritrovi con il device scarico prima del rientro da lavoro. Ci sono giornate più impegnative di altre e, magari, bisogna effettuare o ricevere un maggior numero di telefonate. Ma, dovete sapere, che ci sono dei comportamenti che risultano essere dei veri e propri killer per la batteria dello smartphone.

Ebbene sì, sono ben sei. E non parliamo delle varie applicazioni che, ogni giorno, vengono scaricate ed installate all’interno del device in possesso. Certo, queste sono tantissime e contribuiscono sia ad impegnare la memoria sia a scaricare la batteria. Su tutte, ovviamente, ci sono tutte le piattaforme social come TikTok, X, Instagram, Facebook.

Ma anche le piattaforme di messaggistica, Telegram e WhatsApp su tutte, non scherzano affatto. E, poi, ci sono tutte quelle applicazioni che hanno bisogno della localizzazione e quelle che offrono contenuti in streaming sia musicali che video. Insomma, ce ne sono davvero tante e tutte contribuiscono a scaricare la batteria.

Tornando al nostro discorso, poi, c’é da dire che, spesso, sono gli utenti a far sì che la batteria si scarichi velocemente. Bisognerebbe cambiare il modo di approcciarsi ad esse. Anzi, bisognerebbe proprio cambiare determinati comportamenti e tutti si risolverebbe. Vediamo insieme quali sono questi sei comportamenti che sono deleteri per la batteria.

Ecco cosa evitare di fare affinché la batteria duri di più.

Innanzitutto, vi diciamo che è davvero inutile attendere che la batteria scenda al di sotto del 10% di carica prima di ricaricarla. Sì, perché subirebbe uno stress troppo forte. L’ideale sarebbe metterla in carica quando lo smartphone è tra il 15% ed il 20%. Lo stesso vale quando la batteria è al di sopra del 70% di carica.

Anche in questo caso, non bisognerebbe mettere il cellulare sotto carica. Si rischia di sovraccarica lo smartphone e il risultato sarebbe totalmente diverso dall’obiettivo che ci si è prefissati. Attenzione anche al caricabatterie utilizzato. Mai utilizzarne uno di terze parti. Ebbene sì, meglio utilizzare sempre quello in confezione. Nel caso di malfunzionamento, dovrete correre ad acquistarne uno uguale!

Diffidate, poi, dalle App che promettono una ricarica più rapida. Non esiste alcuna di queste che puà andare a cambiare l’hardware e andrebbe soltanto a pesare sulla batteria. Ovviamente, quando è sotto carica, poi, non andrebbe utilizzato, ma questo già lo sapete. Infine, nel caso in cui abbiate un device più vecchio da utilizzare nel caso in cui il vostro device principale vi abbandoni, non lasciatelo mai al di sotto del 50% di carica, altrimenti non sarà di aiuto.