Caldaie, diventano tutte fuori legge: la norma è severissima I Devi cambiarla e spendere un patrimonio

Caldaie fuorilegge, sta per cambiare di nuovo tutto e la norma in questione sarà severissima. La spesa è imminente per le famiglie italiane.

Sembra proprio che i prossimi non saranno mesi semplici per e famiglie italiane che si troveranno a dover gestire una mole di spese che potrebbe mettere tutti in seria difficoltà. No, nessuna buona notizia, purtroppo. Le regole stanno cambiamento velocemente su tutti i fronti e questo potrebbe, purtroppo, costare molto caro.

Ma cosa sta succedendo? Dopo l’introduzione di nuove norme per quello che riguarda il mercato automobilistico che vedrà l’ingresso prepotente dei mezzi elettrici e dei motori Euro7, adesso si entra in casa e l’elemento su cui si poggeranno le maggiori attenzioni è la nostra amata caldaia.

Come ben sappiamo, le vecchie caldaie a gas già sono state rimpiazzate da quelle a condensazione che permettono un notevole risparmio in termini economici, soprattutto se si guarda al lungo tempo. A fronte di una spesa di installazione maggiore, c’è un notevole risparmio in bolletta nel corso degli anni.

Voci certe però, ci dicono che tutto sta per cambiare di nuovo e che quindi, anche le caldaie a condensazione potrebbero diventare fuorilegge, per quale motivo? Per la crescente attenzione nei confronti dell’inquinamento e dell’utilizzo dei dispositivi con carburante fossile.

L’inquinamento al centro di ogni decisione

Ebbene sì, è proprio così, tutti i disegni di legge che in questi mesi stanno prendendo forma, sono indirizzati verso una maggiore consapevolezza del cittadino che l’inquinamento ha raggiunto dei livelli troppo elevati ed intervenire è indispensabile. In che modo? Andando a sostituire tutti quei dispositivi potenzialmente inquinanti.

Quindi, dopo che le auto elettriche hanno invaso il mercato, ora nell’occhio del ciclone ci saranno le caldaie. Ben presto saranno tutte fuorilegge. Ad imporre tutto ciò l’Europa che dice no, alle caldaie a gas, che dal 2029 non verranno più commercializzate.

Si vira verso l’elettrico

Anche per quello che concerne le caldaie, quindi, si vira decisi verso l’elettrico. Ovviamente chi al momento dello scattare di questo obbligo avrà una caldaia a gas non sarà obbligato a cambiarla, anche se dovrà essere ben cosciente che, nel momento in cui procederà con un intervento di sostituzione, il tecnico non gli proporrà più la cara vecchia caldaia a gas, ma quella elettrica.

Eliminando i dispositivi alimentati con carburanti fossili è possibile ridurre al minimo le emissioni e quindi ripulire l’aria che respiriamo. Molto probabilmente verranno, entro il 2029, proposti degli incentivi per coloro che procederanno alla sostituzione della caldaia. Alcuni auspicano che vi sia comunque un’alternativa e a tal riguardo, la proposta che attualmente sembra essere la migliore è quella di un dispositivo alimentato con gas green (biometano e idrogeno).