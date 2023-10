Smartphone, elimina immediatamente queste app: ti stanno spiando e non te ne accorgi

Come scoprire se il proprio cellulare viene spiato? Ecco alcuni, utili, indizi.

Dall’avvento dei Social, la privacy è virtualmente ‘morta’; tutti sanno tutto di tutti, che sia tramite Facebook, X (un tempo Twitter) o tramite le app maggiormente in voga tra i giovani come TikTok e Instagram. La propria vita è in mostra, ventiquattr’ore su ventiquattro. Eppure, anche in questi contesti, vi sono app che tentano di fare un passo ulteriore, che tentano di spiare messaggi privati e mail, comunicazioni di lavoro e pec. Si tratta di una minaccia che non va sottovalutata, specie considerando quanta parte della propria vita ormai scorra online, nella Rete.

Ma perchè qualcuno dovrebbe spiare qualcun altro? Vi sono molteplici ragioni, tutte parimenti illegali, gelosie amorose, un collega di lavoro paranoide, la mania di controllo di un datore di lavoro. Lo spionaggio avviene solitamente tramite un cosiddetto ‘stalkerware‘. Si tratta di un programmino che, installato su un computer, non si fa vedere e rimane nascosto, registrando le azioni dell’utente. Una cellula dormiente, recuperando un’espressione della Guerra Fredda.

Le aziende utilizzano sempre di più gli stalkerware; specie sui computer aziendali, sul proprio software e hardware marchiato con la multinazionale alla quale appartiene. Però anche le PMI non sono nuove a queste pratiche, nonostante siano (quai) sempre illegali, specie se adoperate sul cliente a propria insaputa.

Pertanto, come sapere se il proprio computer aziendale viene monitorato? Nel caso degli utenti Apple ciò è semplicemente possibile; ebbene sì, tanto sugli iPhone quanto sui Mac il valore di sicurezza è troppo alto, troppo elevato per consentire simili ‘maneggi’, simili raggiri. Il sistema di casa Apple è troppo rigido per consentire l’installazione di uno Stalkerware.

Tutte le app di sorveglianza su Android

Nel caso dei cellulari Android e dei normali computer la situazione appare più complessa; infatti se formalmente vietate sono particolarmente numerose, certo non mancano. Google, dal suo canto, rimuove le app sospette dal Play Store; però non mancano le sviste, le eccezioni che sfuggono alle maglie della Rete. Teoricamente tuttavia affinché qualcuno vi installi uno stalkerware servirebbe che abbia diretto accesso al vostro cellulare.

Uno dei primi indizi per scoprire un’app di sorveglianza consiste nel notare se si scalda velocemente o se la batteria è sempre sul punto di esaurirsi, come se un invisibile programma gli sottraesse energia. Anche lunghi tempi di accensione e spegnimento potrebbero essere un segnale eloquente, specie se il cellulare è relativamente nuovo.

I passi successivi consistono solitamente nel recarsi a controllare le impostazioni di Android, vagliando app dopo app; potrebbero essere nascosti sotto nomi innocui o addirittura inseriti tra le opzioni della sicurezza. Nel caso dei computer, per quanto banale, spesso gli stalkerware vengono smascherati con analisi approfondite dei più noti sistemi di antivirus sul mercato.