Lavatrice: quanto spesso lavi questo indumento? È una colonia di batteri ti ammali di più in autunno

Quante volte a settimana lavi questo indumento nella tua lavatrice? È un covo di microbi e non lo sai, ecco la verità.

La lavatrice è la passione segreta di moltissime casalinghe. L’elettrodomestico che veramente è indispensabile all’interno di una casa soprattutto quando si è in tanti. Una famiglia numerosa ha un bisogno quasi ossessivo della lavatrice. Poniamo il caso di una famiglia con 3 bambini (uno in meno non farebbe differenza). Per i genitori, oltre alla biancheria abbiamo almeno 2 cambi al giorno, tra gli indumenti da lavoro e quelli per casa. Per i piccoli, al di sotto dell’anno, i cambi in un’intera giornata, nemmeno si conteranno. Per i più grandi tra scuola, sport e casa, inseriamo 3 cambi.

Tutto questo si traduce in una quantità sproporzionata di vestiti da lavare, con la lavatrice costantemente in utilizzo e siamo certi che chi ci sta leggendo può darci conferma di tutto questo. Quindi, sul quanto sia indispensabile la lavatrice siamo tutti d’accordo.

Ma ci sono capi per cui ci si chiede quante volte all’interno di un’intera stagione debbano essere lavati. Il tipico esempio di ciò è il cappotto. Un capo che non può mancare all’interno dell’armadio di ognuno di noi. Perfetto per le occasioni eleganti, lo si può utilizzare ogni giorno per andare in ufficio. Lo appoggi sul braccio, in auto, in metro, in treno, ovunque. Hai mai considerato i germi che possono annidarsi sulla sua superficie?

E per eliminarli quante volte nella stagione bisogna lavare il cappotto? Dipende. Per quello che riguarda il cappotto elegante per le occasioni speciali è sufficiente procedere al lavaggio alla fine dell’autunno. Ma per il cappotto che si utilizza quasi quotidianamente, il lavaggio è d’obbligo almeno una volta al mese.

Cappotto per tutti i giorni lavatrice o tintoria?

La manutenzione del cappotto che indossiamo con frequenza è indispensabile per evitare di portare i germi in casa in maniera continua. Inoltre è ovvio che utilizzare il cappotto tutti i giorni lo sporca e il lavaggio è indispensabile. Ma è meglio lavare il cappotto a casa, in lavatrice o portarlo in tintoria?

In line di massima, il consiglio che in molti offrono è quello di lavare a casa il cappotto che utilizzi solo per le occasioni importanti e portare in tintoria quello di utilizzo quotidiano. Perchè? Perchè i lavaggi frequenti possono rovinare il tessuto, quindi averne cura è indispensabile.

Come lavare il cappotto

Ma se sei un amante del “faccio tutto da sola” e vuoi lavare il tuo cappotto in piena autonomia, allora ecco alcuni semplici consigli. Se li seguirai potrai avere il tuo cappotto pulito, semplicemente lavandolo in lavatrice. Vediamo in che modo.

Innanzitutto leggi attentamente l’etichetta e controlla quali sono i lavaggi permessi. Quindi dove vedi che c’è più sporco, utilizza un pretrattante. Scegli un programma a bassa temperatura, senza superare i 30 gradi per l’acqua. Utilizza un detersivo per capi delicati e limita la centrifuga.