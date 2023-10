Lavastoviglie, falla a questo orario esatto: il risparmio di energia è assicurato I Spendi meno in bolletta

Quando si dice che la lavastoviglie sia uno degli elettrodomestici che succhiano maggiore energia in casa, è la pura verità.

Sì, perché per svolgere il proprio lavoro, ha bisogno di energia. Ma al pari dei vampiri che succhiano tanto sangue, questo elettrodomestico ha bisogno di tanta, ma tanta potenza. E questi consumi si traducono in bollette della fornitura di energia elettrica davvero esorbitanti. In pratica, alla fine del periodo di fatturazione vi girerà la testa.

Certo, c’é il Bonus Bollette a venire incontro a tantissime famiglie che sono in condizioni di disagio economico. Ma, purtroppo, a volte, neanche questa misura di sostegno al reddito basta. Sì, perché ci sono stati aumenti, nell’ultimo periodo, generalizzati. Tutti i beni ed i servizi hanno subito dei rincari davvero assurdi.

E i cittadini italiani faticano ad arrivare alla fine del mese. Hanno necessità di continui prelievi di denaro contante agli sportelli bancomat. Ma questa è tutta un’altra storia. Tornando al nostro discorso, invece, c’é da dire che ci sono anche dei trucchetti che consentono di risparmiare sui consumi energetici ed il loro costi.

Per quanto concerne la lavastoviglie, invece, c’é un trucco fantastico che riguarda il suo orario di attivazione. Rispettandolo sempre, si otterrà una enorme dose di risparmio in bolletta. Vediamo, allora, insieme, quando mettere in funzione questo elettrodomestico che, col passare del tempo, è diventato di fondamentale importanza in famiglia.

Per pagare meno in bolletta ecco l’orario esatto per far partire la lavastoviglie!

Per capire quando avviare questo elettrodomestico, bisogna prima capirne i consumi. Ogni suo ciclo di lavaggio ha bisogno all’incirca, in media, di ben 1,8 kWh. Poniamo il caso che la si faccia partire 3 volte a settimana, significa che in un anno ci saranno circa 150 cicli di lavaggio. Il che vuol dire che si avrà un consumo medio annuo di ben 270 kWh.

Come ben sapete, i costi dell’energia elettrica sono aumentati a dismisura e subiranno, quest’autunno, un nuovo aumento del 12%. A seconda dei vari provider, all’interno dei contratti sono previste diverse tariffe. C’é quella monoraria ed in questo caso il costo dei consumi è sempre lo stesso. Poi c’é quella bioraria. E già qui si inizia a ragionare dato che per avviare la lavastoviglie bisognerà attendere la fascia F23. E, poi, ci sono le tariffe con ben tre fasce.

In questi casi, la fascia in cui è meglio utilizzare la lavastoviglie è la F3 che va dalle 23.00 alle 7.00 dal lunedì al sabato. In più sono inclusi sia tutte le domeniche che tutti i giorni festivi. E nel caso di un impianto fotovoltaico? Beh, in questo caso, ci sono due strade da poter intraprendere. In caso di impianto fotovoltaico, bisognerebbe farla partire di giorno quando i pannelli solari sono al massimo della potenza. Nel caso in cui, invece, si ha un impianto fotovoltaico da accumulo, meglio farla partire di notte per sfruttare al meglio tutta l’energia.