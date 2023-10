Tariffe telefoniche, tragedia per gli italiani: pagheranno di più in Europa I Un nuovo salasso in arrivo

Nel trambusto di aumenti generalizzati, quelli relativi alle tariffe telefoniche passa sempre in secondo piano, nonostante avvengano.

E la frequenza di questi non è nemmeno minima. Basti pensare che sin dallo scorso novembre, sono state messe in atto delle rimodulazioni contrattuali da parte di parecchi provider di servizi telefonici in Italia. E, nonostante le proteste di utenti ed euro parlamentari, non c’é stato nulla da fare. Sono state dichiarate legittime proprio dall’Unione Europea.

Ora, poi, è arrivata una notizia davvero tristissima per tutti. Sì, perché ciò che sta circolando sta gettando nello sconforto più totale chi ne è venuto già a conoscenza. Parliamo di nuovi aumenti che porteranno le tariffe telefoniche praticate in Italia ad essere quelle più care di tutta Europa. Sì, avete capito benissimo.

Non bastavano quelle rimodulazioni unilaterali dei contratti iniziate con Tim a novembre. Non bastava che questa strada fosse strada intrapresa anche da WindTre, Vodafone e Fastweb. Purtroppo, l’Italia si ergerà dalla massa e praticherà le tariffe più costose del vecchio continente. E rispetto alle rimodulazioni già viste, non ci sarà nulla da fare.

Sì, perché nei casi citati, gli utenti avevano la possibilità di procedere al recesso del contratto senza pagare penali. Ora, invece, le tariffe aumenteranno in maniera considerevole e non si potrà fare proprio nulla. Vediamo, insieme, quali saranno le cause di questi nuovi ed ulteriori aumenti delle tariffe telefoniche nel nostro paese.

Una vera e propria catastrofe riguarderà le tariffe telefoniche e tutti saranno inermi.

Ebbene sì, nessuno potrà farci proprio nulla. Si dovrà assistere impotenti a quelli che saranno gli aumenti che, purtroppo, nella situazione che si sta venendo a creare sono fisiologici. In pratica, secondo gli esperti una situazione del genere era ampiamente prevedibile se associata a quelli che sono gli eventi in atto. E bisogna pensare che, ad oggi, le nostre tariffe sono quelle più basse in assoluto.

Questa situazione verrà sovvertita con la vendita della rete Tim. E dovete sapere che ci sono già ben due offerte per la sua acquisizione. La prima è del fondo KKR del valore di 18 miliardi di euro. E, poi, c’é la seconda di valore maggiore e proviene dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il valore di questa è di 21 miliardi di euro.

Ma i soci di maggioranza, la francese Vivendi le ritiene entrambe troppo basse. Inoltre, poi, non si è tenuto conto di Tim, i cui debiti resterebbero così come gli esuberi di personale, nonostante i tagli con i pensionamenti anticipati. Tutta questa situazione assurda porterà all’innalzamento delle tariffe per quanto riguarda la connessione internet che da più basse d’Europa diverranno le più alte in assoluto.