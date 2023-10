Smartphone lento: è tutta colpa di questo sbaglio che fai con le foto I Risolverlo è semplicissimo

Se il tuo smartphone è lento, probabilmente stai commettendo un grande errore con le tue foto. Ecco come risolverlo facilmente.

Una canzone diceva “vivo sempre insieme ai miei capelli...” chi è un po’ boomer se la ricorderà sicuramente. Ma ad oggi potrebbe essere di gran successo una canzone che fa “vivo sempre insieme al mio smartphone….“. Insomma, detto tra noi, non lasciamo il nostro cellulare nemmeno per un attimo. Perché? Perchè ormai è un’abitudine, il nostro accessorio preferito.

Farne a meno è proprio impossibile. Ad oggi sembra quasi impossibile, ma possiamo confermare con assoluta certezza che c’è stato un momento storico in cui i cellulari non esistevano e non vogliamo spingerci a quando utilizzavano i piccioni viaggiatori, non c’è bisogno di andare così indietro nel tempo. Il primissimo cellulare è nato nel 1973, appena 50 anni fa.

A pensarci sembra che i cellulari siano esistiti da sempre, invece sono un’invenzione molto recente e hanno fatto, in solo mezzo secolo degli enormi passi avanti. Nati per permettere a chiunque di essere reperibile anche quando era fuori di casa, sono dovuti passare circa 20 anni prima che comparisse uno smartphone. Era il 1990 quando il primo smartphone progettato da IBM fece capolino sul mercato.

Prima di quella data il cellulare serviva solo a telefonare, da quel momento in poi, tutto è cambiato, fino ad arrivare a oggi, momento storico in cui con il cellulare si fa veramente di tutto. Chiamate, videochiamate, messaggi di testo, vocali, invio e ricezione mail, foto e molto altro ancora.

Il bisogno di prestazioni elevate

Come ben si potrà immaginare, il radicale cambiamento avuto nel mondo della telefonica portatile, ha costretto le case produttrici ad adottare delle tecnologie molto più elevate, in risposta al bisogno di elevate prestazioni da parte degli utenti. Per poter fare realmente di tutto con il proprio smartphone, questo deve avere delle caratteristiche tecniche che lo permettano.

Quindi il lavoro è andato vero delle prestazioni sempre più elevate, che però, a volte, possono essere intaccate dal nostro stesso comportamento errato. Perchè spesso notiamo un rallentamento nella funzionalità del proprio smartphone, ma non ci rendiamo conto di esserne noi la colpa.

La memoria alla base di tutto

Il nostro smartphone, indipendentemente dal marchio e dal sistema operativo ha una memoria interna che può essere più o meno spaziosa. Poi ci sono alcuni modelli, anche se attualmente sono pochi, che permettono di espandere la memoria con una schedina. Ma ribadiamo, questa è una possibilità piuttosto rara ormai.

Se riempiamo la memoria del nostro smartphone con foto, video e app, le prestazioni del dispositivo, non sono più quelle attese. Questo, per poter funzionare nella maniera corretta, ha bisogno di memoria. Quando questa è piena, le funzionalità subiscono un’inevitabile peggioramento. Quindi il consiglio è quello di prestare attenzione alla memoria del proprio smartphone, evitando di riempirlo in maniera eccessiva, ciò garantirà un migliore funzionamento.