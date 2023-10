Pericolo in cucina, questo elettrodomestico può combinarti un casino I Spostalo subito

I pericoli sono sempre dietro l’angolo, in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento, e bisogna fare molta, ma molta attenzione.

E l’abitazione in cui si vive, pur pensando che possa essere il posto più sicuro al mondo, in realtà non è così. La cucina, poi, è l’ambiente più pericoloso che possa esistere. Ci sono, ad esempio, i coltelli che vengono utilizzati per le preparazioni di pranzo e cena. E, poi, c’é un numero elevatissimo di prese di corrente che possono mettere in pericolo chi vive quella stanza.

Corto circuiti, incendi, possono essere all’ordine del giorno, soprattutto, nel momento in cui ci si ritrova a non fare la manutenzione periodica necessaria all’impianto. Purtroppo, però, c’é da dire che ci sono dei dispositivi che mettono a repentaglio quella che è l'”incolumità pubblica” di chi vive all’interno dell’abitazione in cui si trovano.

Parliamo degli elettrodomestici. Sì, avete capito benissimo. Non sono solo al centro dell’attenzione nel momento in cui si parla di loro per ottenere risparmio sulle bollette della fornitura dell’energia elettrica. Oltre ad essere molto energivori, infatti, nascondono al loro interno dei pericoli che possono avere, finanche, conseguenze nefaste.

E non c’é alcuna differenza tra grandi e piccoli. Il pericolo è sempre enorme. Ce n’é uno, poi, che tutti considerano sempre poco. Ed invece, è uno dei maggiori responsabili di catastrofi. E’ piccolissimo e viene utilizzato anche in maniera molto frequente. E non potete mai immaginare quello che è in grado di combinare. Vediamo insieme di quale elettrodomestico si tratta e i problemi che offre.

Tostapane: piccolo, funzionale, ma da spostare subito se si vogliono evitare guai seri.

Ebbene sì, quello che sembra un dispositivo piccolo, mansueto che risponde ai comandi in un baleno, in realtà può scatenare un vero e proprio inferno. Per questo motivo, abbiamo tre consigli da darvi che possono cambiare letteralmente la vita. Come abbiamo già accennato, bisogna spostarlo per evitare diverse problematiche anche gravi.

Innanzitutto, se avete l’abitudine di conservare il vostro tostapane all’interno di uno scaffale chiuso o di un armadio in cucina, vi consigliamo vivamente di spostarlo. Soprattutto, se, di solito, lo azionate in quei luoghi. Sì, perché genera molto calore quando è in funzione e, oltre rovinare il posto in cui è conservato, può innescare un vero e proprio incendio.

Ovviamente, per lo stesso motivo e per evitare scosse elettriche, tenetelo lontano dall’acqua il più possibile. Diciamo che anche la distanza di un metro e mezzo andrebbe più che bene. Infine, fate moltissima attenzione alle tende ed agli strofinacci. Sì, perché se troppo vicini, possono prendere fuoco. E l’incendio potrebbe propagarsi all’interno della cucina. Attenzione!