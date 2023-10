Bancomat, sta comparendo a tutti questa scritta I Risparmiatori preoccupati, non sanno cosa succede

Tutti i risparmiatori preoccupati per la scritta che sta comparendo su tutti i bancomat. Ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore.

Ognuno di noi ha il bisogno di avere un conto corrente, che sia esso bancario o postale. In un mondo in cui è impossibile fare a meno di pagamenti elettronici, bonifici e spese effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, avere un IBAN intestato a se stessi, che sia collegato a un conto o a una carta ricaricabile, ha poca importanza.

Purtroppo però, gli istituti di credito sono allo stesso tempo, ciò di cui si ha bisogno, ma anche ciò che si teme oltremodo. In un mercato sempre più incerto e con le banche che spesso falliscono o si fondono tra loro per farsi forza, è innegabile che il timore di lasciare i propri risparmi su un conto corrente e non trovarli più è sempre presente.

Di contro possiamo affermare che ad oggi le banche sembrano aver trovato un certo equilibrio e i risparmiatori non dovrebbero avere grandi remore. A tal proposito occorre ricordare che buona parte della sopravvivenza delle banche dipende proprio dai loro correntisti che se diminuiscono di anno in anno, tolgono linfa vitale agli istituti.

Buona parte del timore che si ha nei confronti della banca, qualunque essa sia, è dovuta proprio alla scritta che molti correntisti leggono nel momento del ritiro dei loro contanti.

La scritta che spaventa i risparmiatori

Quando si ha bisogno di contanti e allo sportello compare la scritta “prelievo non disponibile”, sale il timore che ci sia qualche problematica sul proprio conto. Quando succedono episodi di questo genere, spesso si perde facilmente la lucidità e si pensa al peggio.

Ma se succede di non riuscire a prelevare il proprio denaro allo sportello, un motivo c’è e potrebbe essere molto più semplice di quello che si possa pensare. È molto probabile che le cause di questo evento sono da cercare in una delle 3 motivazioni che ti indicheremo di seguito.

3 motivazioni per cui non puoi prelevare il tuo denaro

Se sei sicuro che sul tuo conto ci sono fondi disponibili allora 3 possono essere le motivazioni per cui non riesci a prelevare allo sportello in ATM. Il primo è che banalmente è possibile che lo sportello abbia qualche disservizio, un evento molto più comune di quello che si possa pensare.

È poi possibile che tu abbia terminato la disponibilità giornaliera al ritiro. Ricordiamo che nella maggio parte dei casi, per motivi di sicurezza le carte di credito o di debito, hanno un preciso massimale per il prelievo, superato quello non sarà più possibile avere contante. Ultima opzione, ma forse la più preoccupante, è che la tua carta sia stata clonata. In quel caso, raccomandiamo di contattare immediatamente l’istituto di credito per il blocco e la contestuale emissione di una nuova carta.