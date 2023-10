Samsung, fallimento clamoroso: un disastro impensabile I L’azienda coreana adesso ha paura

Samsung l’azienda coreana, teme per i cattivi risultati registrati in questi ultimi mesi. Ecco cosa sta succedendo.

Samsung è uno dei colossi mondiali per quello che la tecnologia. L’azienda agisce su moltissimi fronti. Non fermiamoci solo ai dispositivi mobile come gli smartphone e i tablet, ma anche PC, TV, aspirapolvere, robot per la pulizia della casa, frigoriferi, forni e molto altro ancora.

Negli anni Samsung ha continuato a lavorare per offrire sempre e comunque solo il top di gamma a tutti i suoi deferissimo, che mai si immaginerebbero che cambiare brand, per quello che riguarda i prodotti di elettronica.

La spiegazione a tutto questo è molto semplice, Samsung da molto tempo ormai, si è imposta nel mercato tecnologico grazie alla qualità dei prodotti, le tecnologie utilizzate, il grande aiuto che offre a tutti i cittadini per semplificare la vita di tutti i giorni, offrendo le migliori soluzioni.

Ma come tutti ben sappiano, il mercato tecnologico è in netta flessione. Dopo un periodo in cui sembrava che i prodotti tech potessero essere gli unici ad avere ancora un buon mercato, adesso tale supremazia è definitivamente terminata. Qualcuno dice che sia colpa del Covid, altri dell’eccessiva velocità con cui la tecnologia di evolve.

Samsung e le vendite in calo

Essendo Samsung uno dei capi saldi del mondo tech e considerando anche il gran numero di prodotti che il marchi propone, un calo per l’azienda coreana era quasi inevitabile. Ad essere colpiti in maniera particolare sarebbero i chip di memoria.

Gli esperti interni all’azienda sono stati molto chiari con gli investitori, probabilmente ci sarà un importante calo dei profitti. Un avvertimento che non è figlio di allarmismo, ma di una consapevolezza data dalla capacità di comprendere che una crisi dell’offerta data dalla carenza di chip che si era avuta negli ultimi anni, porta a un’inevitabile crisi della domanda, che ha già colpito sia gli smartphone che i PC.

Si attende una ripresa

I dati relativi alle vendite segnano un calo dei guadagni pari al 97% rispetto all’anno precedente. I samsunghiani sono però certo che ci sarà una ripresa e che buona parte della causa di questa crisi profonda dipende dai due anni di Covid, che come sappiamo ha completamente cambiato l’economia, in tutti i settori.

La percentuale indicata, è stata però, sui dati di alcuni mesi fa. Quindi si attendono le somme di fine anno per riuscire ad avere un quadro più chiaro della situazione, certi che Samsung riuscirà comunque a tornare a livelli a cui è abituata.